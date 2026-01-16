Rencontre Y a du neuf Médiathèque Le MIX Mourenx
Médiathèque Le MIX 2 avenue Charles Moureu Mourenx Pyrénées-Atlantiques
Les bibliothécaires présentent leurs coups de cœur sélectionnés parmi les nouvelles acquisitions. Un moment de partage, parfait pour sélectionner les lectures du week-end. .
Médiathèque Le MIX 2 avenue Charles Moureu Mourenx 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 80 58 80 contact@le-mix.fr
