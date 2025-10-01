Rencontr’écriture à la médiathèque Médiathèque Intercommunale Montélimar
Début : 2025-10-01 11:00:00
fin : 2025-10-01 12:30:00
2025-10-01
Ecrire c’est partager, créer, s’exprimer, oser, rêver, espérer, découvrir, changer, extérioriser, écouter, voyager, être là.
Un atelier en partenariat avec le C2R.
English :
To write is to share, create, express oneself, dare, dream, hope, discover, change, externalize, listen, travel, be there.
A workshop in partnership with C2R.
German :
Schreiben bedeutet teilen, kreieren, sich ausdrücken, etwas wagen, träumen, hoffen, entdecken, verändern, ausleben, zuhören, reisen, da sein.
Ein Workshop in Partnerschaft mit dem C2R.
Italiano :
Scrivere significa condividere, creare, esprimersi, osare, sognare, sperare, scoprire, cambiare, esprimere, ascoltare, viaggiare, esserci.
Un workshop in collaborazione con C2R.
Espanol :
Escribir es compartir, crear, expresarse, atreverse, soñar, esperar, descubrir, cambiar, expresar, escuchar, viajar, estar ahí.
Un taller en colaboración con C2R.
