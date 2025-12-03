Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Rencontr’écriture à la médiathèque Médiathèque Intercommunale Montélimar

Médiathèque Intercommunale 16 bd Général de Gaulle Montélimar Drôme

Ecrire, c’est partager, s’exprimer, oser, rêver, espérer, découvrir, changer, extérioriser, écouter, voyager, être là.
En partenariat avec le C2R
Médiathèque Intercommunale 16 bd Général de Gaulle Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 92 22 62  mediatheque@montelimar-agglo.fr

English :

To write is to share, to express oneself, to dare, to dream, to hope, to discover, to change, to externalize, to listen, to travel, to be there.
In partnership with C2R

German :

Schreiben bedeutet teilen, sich ausdrücken, etwas wagen, träumen, hoffen, entdecken, verändern, ausagieren, zuhören, reisen, da sein.
In Partnerschaft mit dem C2R

Italiano :

Scrivere significa condividere, esprimersi, osare, sognare, sperare, scoprire, cambiare, esprimere, ascoltare, viaggiare, esserci.
In collaborazione con C2R

Espanol :

Escribir es compartir, expresarse, atreverse, soñar, esperar, descubrir, cambiar, expresar, escuchar, viajar, estar ahí.
En colaboración con C2R

