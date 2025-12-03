Rencontr’écriture à la médiathèque Médiathèque Intercommunale Montélimar
Médiathèque Intercommunale 16 bd Général de Gaulle Montélimar Drôme
Début : 2025-12-03 11:00:00
fin : 2025-12-03 12:30:00
2025-12-03
Ecrire, c’est partager, s’exprimer, oser, rêver, espérer, découvrir, changer, extérioriser, écouter, voyager, être là.
En partenariat avec le C2R
Médiathèque Intercommunale 16 bd Général de Gaulle Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 92 22 62 mediatheque@montelimar-agglo.fr
English :
To write is to share, to express oneself, to dare, to dream, to hope, to discover, to change, to externalize, to listen, to travel, to be there.
In partnership with C2R
German :
Schreiben bedeutet teilen, sich ausdrücken, etwas wagen, träumen, hoffen, entdecken, verändern, ausagieren, zuhören, reisen, da sein.
In Partnerschaft mit dem C2R
Italiano :
Scrivere significa condividere, esprimersi, osare, sognare, sperare, scoprire, cambiare, esprimere, ascoltare, viaggiare, esserci.
In collaborazione con C2R
Espanol :
Escribir es compartir, expresarse, atreverse, soñar, esperar, descubrir, cambiar, expresar, escuchar, viajar, estar ahí.
En colaboración con C2R
