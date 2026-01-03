Rencontr’écriture à la médiathèque Médiathèque Intercommunale Montélimar

Rencontr’écriture à la médiathèque

Médiathèque Intercommunale 16 bd Général de Gaulle Montélimar Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-04 11:00:00

fin : 2026-02-04 12:30:00

Date(s) :

2026-02-04

Écrire c’est partager, créer, s’exprimer, oser, rêver, espérer, découvrir, changer, extérioriser, écouter, voyager, être là. En partenariat avec le C2R

.

Médiathèque Intercommunale 16 bd Général de Gaulle Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 92 22 62 mediatheque@montelimar-agglo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

To write is to share, create, express oneself, dare, dream, hope, discover, change, externalize, listen, travel, be there. In partnership with C2R

L’événement Rencontr’écriture à la médiathèque Montélimar a été mis à jour le 2026-01-03 par Montélimar Tourisme Agglomération