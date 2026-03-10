Rencontrer sa géométrie de naissance Parking du lavoir Puycalvel

Rencontrer sa géométrie de naissance

Parking du lavoir 4, rue Saint-Salvy Puycalvel Tarn

Tarif : 122 – 122 – 122 EUR

Deux jours

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 09:00:00

fin : 2026-04-19 17:30:00

Date(s) :

2026-04-18

Lors de cet atelier, vous recevrez votre géométrie de naissance créée par Patrice d’après la géométrie solaire des bâtisseurs. Le tracé de naissance est réalisé à partir des informations que donnent votre date et lieu de naissance.

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Parking du lavoir 4, rue Saint-Salvy Puycalvel 81440 Tarn Occitanie +33 6 38 55 27 66 info@patricerosso.fr

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English :

During this workshop, you will receive your birth geometry, created by Patrice based on the solar geometry of the builders. The birth chart is based on the information provided by your date and place of birth.

L’événement Rencontrer sa géométrie de naissance Puycalvel a été mis à jour le 2026-03-10 par Office de tourisme du Lautrecois Pays d’Agout