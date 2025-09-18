Rencontres À la découverte des haies gourmandes Médiathèque La Grande Passerelle Saint-Malo

Médiathèque La Grande Passerelle 2 rue Nicolas Bouvier Saint-Malo Ille-et-Vilaine

Début : 2025-09-18 17:00:00

fin : 2025-09-18

2025-09-18

À l’approche de l’automne, venez prendre des idées et conseils auprès de Noémie Vialard (prix Saint-Fiacre 2024) pour créer ou améliorer une haie gourmande, en terre ou en pot.

