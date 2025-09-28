Rencontres à la ferme GAEC des Domaines Le Breil Samain Saint-Rémy-du-Plain

Le Breil Samain GAEC des Domaines Saint-Rémy-du-Plain Ille-et-Vilaine

Début : 2025-09-28 10:00:00

fin : 2025-09-28 17:00:00

2025-09-28

Le GAEC des Domaines participe au « Rencontres à la ferme » organisé par la FDSEA35 pour découvrir ou redécouvrir l’agriculture d’aujourd’hui en Ile-et-Vilaine.

Le GAEC des Domaine rassemble Claudie, Bruno et Pierre Grouazel, ainsi que Frédéric Eon et Guillaume Gautier.

Il produit sur place lait bio, qu’il transforme aussi en crème, beurre, fromage, yahourts. La ferme propose de la vente directe.

Au programme sur place

– 10h Course nature « Trail des Crêtes » de 13 km au départ de la ferme Inscription obligatoire sur le site Klikego (ouvert jusqu’à la veille)

– 11h Démonstration d’ensilage à l’ancienne

– 12h Course enfants au départ de la ferme, distance adaptées selon les âges de 500 m à 1,5 km Inscription gratuite sur place

– 14h Début des visites de la ferme, en continu l’après-midi

– 14h30 Départ de la randonnée pédestre (6 km)

– 16h Démonstration de la traite

Et toute la journée

– Marché de producteurs

– Structure gonflable, maquillage pour les enfants

– Petite restauration sur place

Entrée gratuite. .

Le Breil Samain GAEC des Domaines Saint-Rémy-du-Plain 35560 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 71 02 57 86

