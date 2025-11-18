Rencontres Aéronautiques 2025

Place des Halles Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2025-11-18 09:00:00

fin : 2025-11-19 18:00:00

Date(s) :

2025-11-18

Chartres Métropole accueillera les 18 et 19 novembre prochain l’édition 2025 des Rencontres Aéronautiques, événement annuel des filières aéronautique, spatial et défense depuis 2013, qui bénéficie du soutien du Conseil Régional.

Les Rencontres Aéronautiques englobent 3 événements événement grand public pour la promotion des métiers et la mise en avant des postes à pourvoir ; 24h de l’innovation aéronautique ; événement professionnel avec conférences, visite de sites industriels à Chartres, et rendez-vous d’affaires et conférences. .

Place des Halles Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 54 22 55 93

English :

On November 18 and 19, Chartres Métropole will host the 2025 edition of Les Rencontres Aéronautiques, an annual event for the aerospace and defense industries since 2013, supported by the Conseil Régional.

German :

Chartres Métropole wird am 18. und 19. November die Ausgabe 2025 der Rencontres Aéronautiques ausrichten, eine seit 2013 jährlich stattfindende Veranstaltung der Branchen Luftfahrt, Raumfahrt und Verteidigung, die vom Conseil Régional unterstützt wird.

Italiano :

Il 18 e 19 novembre, Chartres Métropole ospiterà l’edizione 2025 de Les Rencontres Aéronautiques, un evento annuale per le industrie dell’aeronautica, dello spazio e della difesa dal 2013, sostenuto dal Consiglio regionale.

Espanol :

Los días 18 y 19 de noviembre, Chartres Métropole acogerá la edición 2025 de Les Rencontres Aéronautiques, evento anual de las industrias aeronáutica, espacial y de defensa desde 2013, que cuenta con el apoyo del Consejo Regional.

L’événement Rencontres Aéronautiques 2025 Chartres a été mis à jour le 2025-11-03 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES