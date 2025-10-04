Rencontres Alternatives Salle des fêtes Bélis

Rencontres Alternatives Salle des fêtes Bélis samedi 4 octobre 2025.

Salle des fêtes 1 place du village Bélis Landes

Début : 2025-10-04

fin : 2025-10-05

2025-10-04

3 ÈME ÉDITION des RENCONTRES ALTERNATIVES Salle des fêtes de BÉLIS

L’Association Alternative Landes vous invite à une journée de partage mêlant créativité, musique et convivialité !

À PARTIR DE 16H, stands, atelier, concert

à la salle des fêtes de BÉLIS

AU PROGRAMME

A partir de 16h00

Ateliers créatifs et animations

Stands variés pour découvrir des initiatives locales alternatives

TATOUAGES flash avec l’artiste AGUSTIN NAVARRO

Dès 21h CONCERT avec le groupe Rue Froide

Espace enfant, coin chill et prévention .

Salle des fêtes 1 place du village Bélis 40120 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 65 46 06 35 alternativelandes@gmail.com

English : Rencontres Alternatives

3RD EDITION of RENCONTRES ALTERNATIVES BÉLIS village hall

The Association Alternative Landes invites you to a day of sharing, combining creativity, music and conviviality!

FROM 4pm, stalls, workshop, concert

German : Rencontres Alternatives

3. Ausgabe der ALTERNATIVEN TREFFEN Festsaal in BÉLIS

Die Association Alternative Landes lädt Sie zu einem Tag des Austauschs ein, der Kreativität, Musik und Geselligkeit miteinander verbindet!

AB 16 UHR, Stände, Workshop, Konzert

Italiano :

tERZA EDIZIONE DELLE ALTERNATIVE RENCONTRES Sala del villaggio di BÉLIS

L’Associazione Alternative Landes vi invita a una giornata di condivisione che unisce creatività, musica e convivialità!

DALLE 16:00, bancarelle, workshop, concerto

Espanol : Rencontres Alternatives

3ª EDICIÓN de las ALTERNATIVAS DE RENCONTRES Sala del pueblo de BÉLIS

La Asociación Landas Alternativas le invita a una jornada de intercambio que combina creatividad, música y convivencia

A PARTIR DE LAS 16h, puestos, taller, concierto

