Rencontres Alternatives Salle des fêtes Bélis

3 ÈME ÉDITION des RENCONTRES ALTERNATIVES Salle des fêtes de BÉLIS
L’Association Alternative Landes vous invite à une journée de partage mêlant créativité, musique et convivialité !
À PARTIR DE 16H, stands, atelier, concert
3 ÈME ÉDITION des RENCONTRES ALTERNATIVES
à la salle des fêtes de BÉLIS
L’Association Alternative Landes vous invite à une journée de partage mêlant créativité, musique et convivialité !
AU PROGRAMME
A partir de 16h00
Ateliers créatifs et animations
Stands variés pour découvrir des initiatives locales alternatives
TATOUAGES flash avec l’artiste AGUSTIN NAVARRO
Dès 21h CONCERT avec le groupe Rue Froide
Espace enfant, coin chill et prévention .
Salle des fêtes 1 place du village Bélis 40120 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 65 46 06 35 alternativelandes@gmail.com
English : Rencontres Alternatives
3RD EDITION of RENCONTRES ALTERNATIVES BÉLIS village hall
The Association Alternative Landes invites you to a day of sharing, combining creativity, music and conviviality!
FROM 4pm, stalls, workshop, concert
German : Rencontres Alternatives
3. Ausgabe der ALTERNATIVEN TREFFEN Festsaal in BÉLIS
Die Association Alternative Landes lädt Sie zu einem Tag des Austauschs ein, der Kreativität, Musik und Geselligkeit miteinander verbindet!
AB 16 UHR, Stände, Workshop, Konzert
Italiano :
tERZA EDIZIONE DELLE ALTERNATIVE RENCONTRES Sala del villaggio di BÉLIS
L’Associazione Alternative Landes vi invita a una giornata di condivisione che unisce creatività, musica e convivialità!
DALLE 16:00, bancarelle, workshop, concerto
Espanol : Rencontres Alternatives
3ª EDICIÓN de las ALTERNATIVAS DE RENCONTRES Sala del pueblo de BÉLIS
La Asociación Landas Alternativas le invita a una jornada de intercambio que combina creatividad, música y convivencia
A PARTIR DE LAS 16h, puestos, taller, concierto
