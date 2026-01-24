Rencontres amicales de Badminton Espace des 2 Rives Rennes Dimanche 8 février, 10h00 Ille-et-Vilaine

Tournoi adulte convivial – tous niveaux

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-02-08T10:00:00.000+01:00

Fin : 2026-02-08T12:00:00.000+01:00

1



Espace des 2 Rives 4 allée georges palante 35000 RENNES Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35700 Ille-et-Vilaine



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

