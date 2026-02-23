Rencontres amicales de Badminton Espace des 2 Rives Rennes Dimanche 8 mars, 10h00 Ille-et-Vilaine

Que vous soyez débutant(e) ou joueur(se) confirmé(e), nos rencontres amicales sont ouvertes à tous ! Venez nombreux à ce tournoi et invitez vos amis !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-08T10:00:00.000+01:00

Fin : 2026-03-08T12:00:00.000+01:00

https://framaforms.org/rencontres-amicales-de-badminton-dimanche-8-mars-10h12h-1759993038

Espace des 2 Rives 4 allée georges palante 35000 RENNES Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35700 Ille-et-Vilaine



