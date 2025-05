Rencontres amicales de football et Fête de la Musique – Cernusson, 14 juin 2025 12:30, Cernusson.

Maine-et-Loire

Rencontres amicales de football et Fête de la Musique Rue de la Motte Féodale Cernusson Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-14 12:30:00

fin : 2025-06-14 02:00:00

Date(s) :

2025-06-14

Cette journée du 14 juin 2025 se déroulera en deux temps

Une après midi sportive qui débutera à midi par un pique-nique conviviale. La restauration sur place démarrera son service à 12h30. Puis, début des inscriptions des équipes pour les rencontres de football à partir de 13h00. Pour rappel, nous souhaitons limiter le nombre de licenciés de football à un maximum de 3 par équipe de 6 car les matchs ont vocation à être bon enfant pour que petits et grands puissent prendre du plaisir. Les inscriptions des équipes sont GRATUITES.

La soirée nous vous proposons une fête de la musique, Les Cerfs du Son. Cette année nous accueillerons

– Black Velvet un groupe de 4 artistes qui puise son répertoire dans les grands succès internationaux des années 70 à nos jours

– Le DJ BraBra qui clôturera la nuit en nous proposant une large palette musicale pour s’enjailler.

Ouverture de la scène musicale, 20h jusqu’à 2h du matin et plus si affinité ;)

Sur place, vous trouverez de la restauration avec sandwichs américains ou saucisses et barquettes de frites et une buvette pour étancher votre soif.

La journée est organisée par les associations de la Bayard et de la Chasse ainsi que la commune de Cernusson. .

Rue de la Motte Féodale

Cernusson 49310 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 64 61 76 58 foyerlabayard@gmail.com

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Rencontres amicales de football et Fête de la Musique Cernusson a été mis à jour le 2025-05-21 par Office de tourisme du Choletais