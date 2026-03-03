Rencontres Anne Ténès avec Thomas Vinau Martel

Rencontres Anne Ténès avec Thomas Vinau

Avenue de Souillac Martel Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-13 09:00:00

fin : 2026-04-17

Date(s) :

2026-04-13

Thomas Vinau, auteur et poète, rencontre des collégiens et lycéens de Martel, Souillac et Bretenoux pour évoquer son dernier livre Je veux regarder longtemps leurs visages, une adresse aux enfants juifs réfugiés à Izieu avant d'être déportés à Auschwitz

Avenue de Souillac Martel 46600 Lot Occitanie +33 6 15 78 42 96

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Thomas Vinau, author and poet, meets middle and high school students from Martel, Souillac and Bretenoux to discuss his latest book Je veux regarder longtemps leurs visages, an address to the Jewish children who took refuge at Izieu before being deported to Auschwitz

