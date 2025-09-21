Rencontres Archéologiques de Saint-Yvi Maison des associations de Saint-Yvi Saint-Yvi

Rencontres Archéologiques de Saint-Yvi Dimanche 21 septembre, 14h00 Maison des associations de Saint-Yvi Finistère

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, l’association Glad Sant Ivi organise les Rencontres Archéologiques de Saint-Yvi.

Celles-ci comprendront une présentation du nouveau livret récemment édité par l’association : « les traces archéologiques à Saint-Yvi » ainsi qu’une animation de David Duvollet : « Des néandertaliens aux chasseurs cueilleurs à Saint-Yvi ».

David Duvollet présentera certaines pièces découvertes lors de ses recherches et sera à la disposition des visiteurs pour expertiser leurs trouvailles.

Bruno L’Her, éditeur de BLH à Ploeren, présentera des ouvrages qu’il a édités, notamment les romans policiers préhistoriques écrits par Pierre Martin : La Revanche de Noâ et la Saison des Aurochs.

François Lange, écrivain de Saint-Yvi, dédicacera ses ouvrages et présentera des objets préhistoriques qu’il a trouvés lors de ses recherches sur le territoire Saint Yvien.

Maison des associations de Saint-Yvi 27bis, Av. Jean Jaurès 29140 Saint-Yvi Saint-Yvi 29140 Finistère Bretagne

