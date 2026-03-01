Rencontres archéologiques du Grand Est 2026 Alsace et Lorraine Sarrebourg

Rencontres archéologiques du Grand Est 2026 Alsace et Lorraine

Espace Le Lorrain 43 av Poincaré Sarrebourg Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-03-27 09:00:00

fin : 2026-03-28 17:00:00

Date(s) :

2026-03-27

Les rencontres archéologiques du Grand Est, proposées par la DRAC, sont l’occasion d’exposer les résultats et avancées des recherches menées au cours de l’année écoulée, que ce soit dans le cadre de l’archéologie préventive ou programmée. Les journées consacrées aux départements lorrain et alsacien auront lieu à Sarrebourg, elles sont ouvertes à toutes les personnes intéressées.

Pour les territoires lorrain et alsacien, l’édition 2026 est organisée en collaboration avec la ville de Sarrebourg, la SHAL (Société d’Histoire et d’Archéologie de Lorraine section de Sarrebourg) et l’ARAPS (Association pour la Recherche Archéologique au Pays de Sarrebourg).

Pour bénéficier du déjeuner, merci de confirmer votre présence pour le vendredi et/ou le samedi par mail.Tout public

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Espace Le Lorrain 43 av Poincaré Sarrebourg 57400 Moselle Grand Est archeologie.drac.grandest@culture.gouv.fr

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English :

The rencontres archéologiques du Grand Est , organized by the DRAC, are an opportunity to present the results and progress of research carried out over the past year, whether in the field of preventive or programmed archaeology. The days dedicated to the Lorraine and Alsace departments will take place in Sarrebourg, and are open to all interested parties.

For the Lorraine and Alsace regions, the 2026 event is organized in collaboration with the town of Sarrebourg, SHAL (Société d’Histoire et d’Archéologie de Lorraine section de Sarrebourg) and ARAPS (Association pour la Recherche Archéologique au Pays de Sarrebourg).

To take advantage of the lunch, please confirm your attendance for Friday and/or Saturday by e-mail.

L’événement Rencontres archéologiques du Grand Est 2026 Alsace et Lorraine Sarrebourg a été mis à jour le 2026-03-10 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD SITE SARREBOURG