Rencontres archéologiques du Grand Est Champagne-Ardenne Auditorium Fernand Pelloutier Châlons-en-Champagne
Auditorium Fernand Pelloutier Châlons-en-Champagne
Début : 2026-04-10 08:45:00
fin : 2026-04-10 17:30:00
2026-04-10
Tout public
Ce rendez-vous annuel, organisé par la Direction régionale des affaires culturelles du Grand Est (Service régional de l’archéologie) et la Société archéologique champenoise, présente l’actualité archéologique du territoire champardennais, à travers les résultats des principales fouilles de l’année, fouilles préventives, réalisées lors des travaux d’aménagement, ou programmées) et des programmes de recherche.
Une journée où archéologues professionnels, chercheurs, archéologues amateurs et grand public sont invités à échanger. .
Auditorium Fernand Pelloutier 1 Place de Verdun Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est
