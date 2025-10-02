Rencontres architectes et paysagistes présentations de projets « En pratique(s) » 11ième Mois de l’architecture Pavillon de l’architecture Pau

Rencontres architectes et paysagistes présentations de projets « En pratique(s) » 11ième Mois de l’architecture Pavillon de l’architecture Pau jeudi 2 octobre 2025.

Rencontres architectes et paysagistes présentations de projets « En pratique(s) » 11ième Mois de l’architecture

Pavillon de l’architecture 3 Place de la Monnaie Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-02

fin : 2025-10-02

Date(s) :

2025-10-02

25 septembre 31 octobre 2025

11ième édition du Mois de l’architecture “En pratique(s)”

Cet évènement explorera la diversité des approches, des visions et des méthodes de tous les acteurs du cadre de vie (architectes, paysagistes, urbanistes, programmistes) pour mettre en lumière l’étendue de leurs compétences et expertises.

Pour cette soirée, vous découvrirez 3 projets menés en équipe par des paysagistes et des architectes la Cassourade à Rontignon, les jardins d’Abère à Asson et la maison d’accueil du col du Soulot.

Présentations et échanges avec les équipes des projets. .

Pavillon de l’architecture 3 Place de la Monnaie Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 16 99 32 23 contact@pavillondelarchitecture.com

English : Rencontres architectes et paysagistes présentations de projets « En pratique(s) » 11ième Mois de l’architecture

German : Rencontres architectes et paysagistes présentations de projets « En pratique(s) » 11ième Mois de l’architecture

Italiano :

Espanol : Rencontres architectes et paysagistes présentations de projets « En pratique(s) » 11ième Mois de l’architecture

L’événement Rencontres architectes et paysagistes présentations de projets « En pratique(s) » 11ième Mois de l’architecture Pau a été mis à jour le 2025-08-29 par OT Pau