Rencontres Art & Essai (2ᵉ édition), Boulazac Isle Manoire

Votre cinéma est heureux de vous inviter à la seconde édition des Rencontres Art & Essai. Pendant plusieurs jours, découvrez une sélection exigeante et passionnante de films, choisis spécialement pour vous, et participez activement à l’événement en votant pour votre film préféré.

DIMANCHE 01 FEVRIER A 18H00, le suspense prendra fin vous découvrirez quel film vous aurez élu Prix du Public !

Films en compétition

· Mektoub My Love Canto Due

· Eleanor the Great

· Love Me Tender

· Vie privée

· Lady Nazca

· L’Agent secret

· Qui brille au combat

Tarifs habituels

Un rendez-vous incontournable pour les amoureux de cinéma Art & Essai, où votre regard compte autant que les films. .

Avenue de l’Agora Boulazac Isle Manoire 24750 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 99 16 70

