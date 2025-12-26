Rencontres Art & Essai (2ᵉ édition), Boulazac Isle Manoire
Rencontres Art & Essai (2ᵉ édition), Boulazac Isle Manoire mercredi 21 janvier 2026.
Rencontres Art & Essai (2ᵉ édition)
Avenue de l’Agora Boulazac Isle Manoire Dordogne
Tarif : 7 – 7 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-21
fin : 2026-02-01
Date(s) :
2026-01-21
Votre cinéma est heureux de vous inviter à la seconde édition des Rencontres Art & Essai. Pendant plusieurs jours, découvrez une sélection exigeante et passionnante de films, choisis spécialement pour vous, et participez activement à l’événement en votant pour votre film préféré.
DIMANCHE 01 FEVRIER A 18H00, le suspense prendra fin vous découvrirez quel film vous aurez élu Prix du Public !
Films en compétition
· Mektoub My Love Canto Due
· Eleanor the Great
· Love Me Tender
· Vie privée
· Lady Nazca
· L’Agent secret
· Qui brille au combat
Tarifs habituels
Un rendez-vous incontournable pour les amoureux de cinéma Art & Essai, où votre regard compte autant que les films. .
Avenue de l’Agora Boulazac Isle Manoire 24750 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 99 16 70
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Rencontres Art & Essai (2ᵉ édition)
L’événement Rencontres Art & Essai (2ᵉ édition) Boulazac Isle Manoire a été mis à jour le 2025-12-23 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux