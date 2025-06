Rencontres artistiques – CASTELNAU-RIVIERE-BASSE Castelnau-Rivière-Basse 15 juin 2025 10:00

Hautes-Pyrénées

CASTELNAU-RIVIERE-BASSE 4 Rue Pommadère Castelnau-Rivière-Basse Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-15 10:00:00

fin : 2025-06-15 18:00:00

Date(s) :

2025-06-15

Rencontres artistiques avec la présence de 11 artistes et 9 auteurs qui vous partageront leur savoir faire et leur passion.

Peintres, sculpteurs, photographes, auteurs.

Exposition conviviale et éclectique dans la bonne humeur et le respect de tous.

Entrée libre.

Restauration sur place avec foodtrucks.

Le Castel’bar sera ouvert toute la journée.

CASTELNAU-RIVIERE-BASSE 4 Rue Pommadère

Castelnau-Rivière-Basse 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 95 48 08 castelbar65@gmail.com

English :

Artistic encounters with 11 artists and 9 authors sharing their know-how and passion.

Painters, sculptors, photographers, authors.

A friendly, eclectic exhibition in a spirit of good humor and respect for all.

Free admission.

On-site catering with foodtrucks.

The Castel’bar will be open all day.

German :

Künstlerische Begegnungen mit der Anwesenheit von 11 Künstlern und 9 Autoren, die ihr Wissen und ihre Leidenschaft mit Ihnen teilen werden.

Maler, Bildhauer, Fotografen, Autoren.

Gesellige und eklektische Ausstellung in guter Stimmung und mit Respekt für alle.

Der Eintritt ist frei.

Verpflegung vor Ort mit Foodtrucks.

Die Castel’bar ist den ganzen Tag über geöffnet.

Italiano :

Incontri artistici con 11 artisti e 9 autori che condivideranno con voi il loro sapere e la loro passione.

Pittori, scultori, fotografi, autori.

Una mostra amichevole ed eclettica, all’insegna del buon umore e del rispetto per tutti.

Ingresso libero.

Ristorazione in loco con camioncini.

Il bar di Castel’s sarà aperto tutto il giorno.

Espanol :

Encuentros artísticos con 11 artistas y 9 autores que compartirán con usted sus conocimientos y su pasión.

Pintores, escultores, fotógrafos, autores.

Una exposición amistosa y ecléctica en un espíritu de buen humor y respeto por todos.

Entrada gratuita.

Catering in situ con foodtrucks.

El Castel’bar estará abierto todo el día.

L’événement Rencontres artistiques Castelnau-Rivière-Basse a été mis à jour le 2025-06-10 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65