Rencontres artistiques de Soule Camou-Cihigue

dimanche 3 août 2025.

Place centrale Camou-Cihigue Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

2025-08-03

Hebentik organise ces rencontres chaque année, entre artistes locaux et ceux d’autres territoires. Cette année ce seront Soule et Navarre, deux provinces basques voisines. Danse d’abord avec les danseurs de Camou et d’Iruñea-Pamplona qui préparent une « soka dantza », danse en chaine, et musiciens et chanteuses aussi qui viendront des deux provinces.

18h spectacle de danse sur la place

19h30 bar, restauration sur place

21h chants et musiques à l’église .

Place centrale Camou-Cihigue 64470 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

