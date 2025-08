RENCONTRES ARTISTIQUES EN MONTAGNE NOIR SOREZE ABBAYE ECOLE DE SOREZE Sorèze

RENCONTRES ARTISTIQUES EN MONTAGNE NOIR SOREZE ABBAYE ECOLE DE SOREZE Sorèze vendredi 29 août 2025.

RENCONTRES ARTISTIQUES EN MONTAGNE NOIR SOREZE

ABBAYE ECOLE DE SOREZE 18 Rue Lacordaire Sorèze Tarn

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-29 20:30:00

fin : 2025-08-29

Date(s) :

2025-08-29

Venez admirer le spectacle !

« Rencontres artistiques en Montagne Noire » à Sorèze à l’Abbaye Ecole avec le chanteur Mathieu Sempéré / Le vendredi 29 août 2025 à 20h30 / Soirée « 4 saisons de Vivaldi, Danse et quatuor à cordes » en collaboration avec Cocorpsdanse / Réservation et Informations via le lien https://metairieduchateau.fr/association/. .

ABBAYE ECOLE DE SOREZE 18 Rue Lacordaire Sorèze 81540 Tarn Occitanie

English :

Come and enjoy the show!

German :

Kommen Sie und bewundern Sie das Spektakel!

Italiano :

Venite a godervi lo spettacolo!

Espanol :

¡Venga y disfrute del espectáculo!

L’événement RENCONTRES ARTISTIQUES EN MONTAGNE NOIR SOREZE Sorèze a été mis à jour le 2025-07-29 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE