Rencontres artistiques et musicales à Urville Urville
Rencontres artistiques et musicales à Urville Urville vendredi 29 mai 2026.
Urville
Rencontres artistiques et musicales à Urville
Eglise Urville Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 14:00:00
fin : 2026-05-29 17:00:00
Date(s) :
2026-05-29 2026-05-30
L’association de restauration de l’église d’Urville et la mairie organisent une rencontre artistique et musicale dans le cadre de Pierres en lumières samedi et dimanche, de 14h à 17h. Des expositions de peintures des artistes locaux seront à découvrir dans l’église d’Urville sur les deux jours avec deux associations d’artistes, L’art de peindre d’Urville et Palette en liberté de Ranville.
Dimanche à 17h concert du groupe MALAGA avec 3 chanteuses. .
Eglise Urville 14190 Calvados Normandie +33 6 80 70 16 31 nicole-yves.goubert@orange.fr
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English : Rencontres artistiques et musicales à Urville
L’événement Rencontres artistiques et musicales à Urville Urville a été mis à jour le 2026-05-19 par Conseil Départemental du Calvados
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