Urville

Rencontres artistiques et musicales à Urville

Eglise Urville Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 14:00:00

fin : 2026-05-29 17:00:00

Date(s) :

2026-05-29 2026-05-30

L’association de restauration de l’église d’Urville et la mairie organisent une rencontre artistique et musicale dans le cadre de Pierres en lumières samedi et dimanche, de 14h à 17h. Des expositions de peintures des artistes locaux seront à découvrir dans l’église d’Urville sur les deux jours avec deux associations d’artistes, L’art de peindre d’Urville et Palette en liberté de Ranville.

Dimanche à 17h concert du groupe MALAGA avec 3 chanteuses. .

Eglise Urville 14190 Calvados Normandie +33 6 80 70 16 31 nicole-yves.goubert@orange.fr

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English : Rencontres artistiques et musicales à Urville

L’événement Rencontres artistiques et musicales à Urville Urville a été mis à jour le 2026-05-19 par Conseil Départemental du Calvados