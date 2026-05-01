Rencontres ART’queduciennes Salle l’Aqueducienne Ahuy

Ahuy

Rencontres ART’queduciennes

Salle l’Aqueducienne Route de Messigny Ahuy Côte-d’Or

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 10:00:00

fin : 2026-05-31 18:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Rencontres Art’queduciennes 2026

Depuis 2017, l’ART, dans tous ses états, vous donne rendezvous au mois de mai à l’Aqueducienne à Ahuy. Cette année

encore, une quarantaine d’artistes des différents ateliers de l’Association Familles Rurales vous invitent à découvrir quelque 200 oeuvres dans cette très belle salle.

Le talent de ces artistes est mis en valeur dans plusieurs disciplines comme la peinture huile, aquarelle, acrylique, mais

aussi la sculpture, le petit artisanat ou le scrapbooking. Ne manquez pas cette exposition ! .

Salle l’Aqueducienne Route de Messigny Ahuy 21121 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 7 82 32 01 80

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English : Rencontres ART’queduciennes

L’événement Rencontres ART’queduciennes Ahuy a été mis à jour le 2026-05-13 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)