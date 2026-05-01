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Rencontres ART’queduciennes Salle l’Aqueducienne Ahuy

Rencontres ART’queduciennes Salle l’Aqueducienne Ahuy samedi 30 mai 2026.

Lieu : Salle l'Aqueducienne

Adresse : Route de Messigny

Ville : 21121 Ahuy

Département : Côte-d'Or

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Ahuy

Rencontres ART’queduciennes

Salle l’Aqueducienne Route de Messigny Ahuy Côte-d’Or

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 10:00:00
fin : 2026-05-31 18:00:00

Date(s) :
2026-05-30

Rencontres Art’queduciennes 2026
Depuis 2017, l’ART, dans tous ses états, vous donne rendezvous au mois de mai à l’Aqueducienne à Ahuy. Cette année
encore, une quarantaine d’artistes des différents ateliers de l’Association Familles Rurales vous invitent à découvrir quelque 200 oeuvres dans cette très belle salle.

Le talent de ces artistes est mis en valeur dans plusieurs disciplines comme la peinture huile, aquarelle, acrylique, mais
aussi la sculpture, le petit artisanat ou le scrapbooking. Ne manquez pas cette exposition !   .

Salle l’Aqueducienne Route de Messigny Ahuy 21121 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 7 82 32 01 80 

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English : Rencontres ART’queduciennes

L’événement Rencontres ART’queduciennes Ahuy a été mis à jour le 2026-05-13 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)