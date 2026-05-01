Rencontres ART’queduciennes Salle l’Aqueducienne Ahuy
Rencontres ART’queduciennes Salle l’Aqueducienne Ahuy samedi 30 mai 2026.
Ahuy
Rencontres ART’queduciennes
Salle l’Aqueducienne Route de Messigny Ahuy Côte-d’Or
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 10:00:00
fin : 2026-05-31 18:00:00
Date(s) :
2026-05-30
Rencontres Art’queduciennes 2026
Depuis 2017, l’ART, dans tous ses états, vous donne rendezvous au mois de mai à l’Aqueducienne à Ahuy. Cette année
encore, une quarantaine d’artistes des différents ateliers de l’Association Familles Rurales vous invitent à découvrir quelque 200 oeuvres dans cette très belle salle.
Le talent de ces artistes est mis en valeur dans plusieurs disciplines comme la peinture huile, aquarelle, acrylique, mais
aussi la sculpture, le petit artisanat ou le scrapbooking. Ne manquez pas cette exposition ! .
Salle l’Aqueducienne Route de Messigny Ahuy 21121 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 7 82 32 01 80
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English : Rencontres ART’queduciennes
L’événement Rencontres ART’queduciennes Ahuy a été mis à jour le 2026-05-13 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)