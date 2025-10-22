Rencontres au cinéma Nino en présence de le réalisatrice du film Cinéma Even Lesneven

Cinéma Even 18 Rue Alsace Lorraine Lesneven Finistère

Début : 2025-10-22 20:15:00

fin : 2025-10-22 23:00:00

Le film à l’honneur sera Nino de Pauline Loquès qui délivre le portrait doux et subtil d’un jeune homme soudainement frappé par le cancer. Drame “sensible et vivifiant” (Bande à part), remarqué lors du dernier festival de Cannes, Nino a bouleversé critique et public par son histoire poignante, portée par Théodore Pellerin unanimement considéré comme une révélation.

Pauline Loquès, venue sur la Côte des Légendes pour l’écriture de ce film, sera présente pour répondre aux questions des spectateurs. .

Cinéma Even 18 Rue Alsace Lorraine Lesneven 29260 Finistère Bretagne +33 3 98 83 14 26

