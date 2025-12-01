Rencontres au cinéma projection du film On vous croit Cinéma Lesneven

Rencontres au cinéma projection du film On vous croit

Cinéma 18 Rue Alsace Lorraine Lesneven Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-15 20:15:00

fin : 2025-12-15 23:00:00

Date(s) :

2025-12-15

On vous croit de Charlotte Devillers et Arnaud Dufeys raconte l’audition judiciaire d’Alice, une mère qui tente de conserver la garde de ses enfants, agressés par leur père.

Un film poignant et engagé, plébiscité par le public et la presse, qui met en en lumière l’importance de la parole autour de l’inceste.

Charlotte Devillers, venue sur la Côte des Légendes pour finaliser l’écriture de ce film, sera présente pour répondre aux questions des spectateurs. .

Cinéma 18 Rue Alsace Lorraine Lesneven 29260 Finistère Bretagne +33 2 98 82 14 26

