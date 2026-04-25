Rencontres au Manoir La Distylerie Montbellet

Montbellet

Rencontres au Manoir

La Distylerie 68 rue du port Montbellet Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 17:00:00

fin : 2026-05-03 19:00:00

Date(s) :

2026-05-02

Mini exposition collective de l’Association des artistes Uros Predic .

La Distylerie 68 rue du port Montbellet 71260 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 81 27 90 97 info@distylerie.net

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English : Rencontres au Manoir

L’événement Rencontres au Manoir Montbellet a été mis à jour le 2026-04-25 par TOURNUS │ OT Mâconnais-Tournugeois │ Cat.II