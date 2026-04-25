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Rencontres au Manoir La Distylerie Montbellet

Rencontres au Manoir La Distylerie Montbellet samedi 2 mai 2026.

Lieu : La Distylerie

Adresse : 68 rue du port

Ville : 71260 Montbellet

Département : Saône-et-Loire

Début : samedi 2 mai 2026

Fin : dimanche 3 mai 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Montbellet

Rencontres au Manoir

La Distylerie 68 rue du port Montbellet Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 17:00:00
fin : 2026-05-03 19:00:00

Date(s) :
2026-05-02

Mini exposition collective de l’Association des artistes Uros Predic   .

La Distylerie 68 rue du port Montbellet 71260 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 81 27 90 97  info@distylerie.net

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English : Rencontres au Manoir

L’événement Rencontres au Manoir Montbellet a été mis à jour le 2026-04-25 par TOURNUS │ OT Mâconnais-Tournugeois │ Cat.II