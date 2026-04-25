Rencontres au Manoir La Distylerie Montbellet
Rencontres au Manoir La Distylerie Montbellet samedi 2 mai 2026.
Montbellet
Rencontres au Manoir
La Distylerie 68 rue du port Montbellet Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 17:00:00
fin : 2026-05-03 19:00:00
Date(s) :
2026-05-02
Mini exposition collective de l’Association des artistes Uros Predic .
La Distylerie 68 rue du port Montbellet 71260 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 81 27 90 97 info@distylerie.net
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English : Rencontres au Manoir
L’événement Rencontres au Manoir Montbellet a été mis à jour le 2026-04-25 par TOURNUS │ OT Mâconnais-Tournugeois │ Cat.II