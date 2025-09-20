Rencontres au Musée Maritime de La Rochelle Musée maritime La Rochelle

Rencontres au Musée Maritime de La Rochelle 20 et 21 septembre Musée maritime Charente-Maritime

Gratuit. Sans réservation.

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Tout au long du week-end, venez à la rencontre de la mémoire vivante de l’histoire maritime rochelaise, avec les témoins du Musée Maritime. Ancien marins, gens de mer, ils vous conteront leurs histoires, leurs métiers, et ranimeront pour vous la vie à bord des navires du musée. Montez à bord des légendaires voiliers Joshua et Damien. Profitez des projections de documentaires et court-métrages, des chants de marins, des visites guidées…

Des visites de Yachts classiques

Depuis 1995, le musée accueille des yachts classiques privés autour de la flotte patrimoniale, sur les pontons du bassin des chalutiers et le long du quai Valin dans le vieux port.

Une belle occasion de rencontrer les armateurs et les skippers de ces trésors dont plus d’une quinzaine sont classés monument historique.

… et des légendaires voiliers Joshua et Damien

Tout le long du week-end montez à bord des voiliers mythiques Damien et Joshua avec les bénévoles des Amis du Musée Maritime !

Des projections

Samedi 20 et dimanche 21

Courts métrages ‘’Glimpse’’ et « Ici commence la mer » / Auditorium / 11h / Durée 15 minutes / Tout public

‘’Glimpse’’ Une île de papier, de Maxent Foulon / Étudiant à IFFCAM

Ce documentaire retrace l’escale sur l’île d’Yeu de Jonathan, un origamiste à la découverte des espèces locales afin de les plier. Ancrer le moment, le plier en souvenir. À travers son art, Jonathan tient entre ses mains la grâce et la subtilité des oiseaux qu’il observe.

« Ici commence la mer » de Alice Ajorque / Étudiante à IFFCAM

Monsieur Albert est épicurien. Il prévoit de passer un week-end sur l’île d’Oléron pour déguster des produits frais de la mer. Au détour d’une rue, sans prêter d’attention particulière, il jette son mégot par terre…

Samedi 20

« Voiliers en pêche » de Alain Pichon / Sociologue – Ingénieur SHS – Scénariste – Réalisateur

Ciné concert en présence du réalisateur / Auditorium / 15h / Durée 56 minutes Public adulte

Le documentaire à base d’archives nous donne l’occasion de plonger au temps de la marine à voile quand les bateaux partaient, chargés d’une foule de marins. Thoniers, dragueurs, sardiniers, ligneurs, caseyeurs, goémoniers…Le film d’Alain Pichon détaille les techniques de pêche saisies par des cinéastes des années 1930, à commencer par les terre-neuvas. Ce montage est une somme anthropologique qui nous renvoie avant l’arrivée des moteurs, qui vont révolutionner le monde de la pêche.

Pour l’accompagner le film en musique, le « TRIO VAG ». Accordéon, violon, guitare et parfois chants. et vigoureux reels, jigs et hornpipes irlandais…

Dimanche 21

« Conserveries : de l’atelier à l’usine » de Alain Pichon / Sociologue – Ingénieur SHS – Scénariste – Réalisateur

Auditorium / 14h / Durée 56 minutes / Public adulte

Ce documentaire à base d’archives, nous permet de remonter aux origines de la conserve alimentaire : la boîte de sardines (ou de thon). Avant qu’elle ne devienne industrielle dans les années 60, la conserve de poisson a connu plus d’un siècle de production artisanale.

En puisant dans le fonds de la Cinémathèque de Bretagne, Alain Pichon passe en revue toute la filière De la pêche à la préparation du poisson et la boîte en fer blanc, l’occasion de voir des techniques à l’œuvre et des conditions de travail, notamment pour les femmes – lesdites sardinières – particulièrement éprouvantes.

Pour l’accompagner le film en musique, « L’armée du Chalut ». Accordéon et concertina, clarinettes, shruti-box et chants. Chansons recueillies auprès d’ouvrières des conserveries.

Des chants, musiques et danses de la mer

Par la chorale de l’association des amis du Musée Maritime

Les chants de marins sont transmis oralement de marin à marin et de bateau à bateau dans la marine à voile jusqu’à la fin du XIXe. Venez écouter le répertoire des chants de travail ou des chants de détente des travailleurs de la mer.

Dimanche à 15h

Musée maritime Place Bernard Moitessier, 17000 La Rochelle La Rochelle 17000 Tasdon Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 05 46 28 03 00 https://museemaritime.larochelle.fr/ Le musée maritime propose trois espaces de visite où vous pourrez plonger au cœur d’un univers marin passionnant. Entrez sous les pavillons colorés du musée et découvrez les différents espaces d’exposition qui retracent l’histoire maritime de La Rochelle.

Parmi les huit navires de la flotte patrimoniale, vous pourrez monter à bord de certains bateaux emblématiques comme le France 1.

Aux côtés de cette frégate météorologique, l’Angoumois illustre la période de la pêche industrielle et le Saint-Gilles, les particularités des remorqueurs.

Sur les mêmes quais, le Joshua, le Manuel-Joël, le Capitaine de Frégate Leverger (canot SNSM) ainsi que des yachts classiques privés exceptionnels offrent aux visiteurs une expérience unique. Le hall intérieur dans l’ancien Encan expose quant à lui une collection unique en France de bateaux de petite plaisance et actuellement vous pourrez retrouver une exposition « Génération(s) Thalassa ».

