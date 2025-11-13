RENCONTRES AUTOUR DE LA BANDE DESSINÉE Gruissan

RENCONTRES AUTOUR DE LA BANDE DESSINÉE

Au cœur du printemps éclatant, Gruissan se transforme en un véritable carrefour artistique, accueillant les Rencontres autour de la BD du 17 au 19 avril 2026. Ce rendez-vous culturel, incontournable pour les amateurs de BD de tous âges, offre une évasion colorée dans l’univers captivant du neuvième art.

Gruissan, où les ruelles semblent murmurer des histoires de pirates et d’aventuriers, une toile de fond parfaite pour un festival de BD.

Les Rencontres BD de Gruissan ne sont pas seulement une exposition de bandes dessinées ; c’est une célébration de la culture et de la créativité. Des auteurs et dessinateurs de renom viennent partager leur passion, offrant des dédicaces inoubliables. Pour les jeunes esprits rêveurs, ces moments sont des occasions uniques de rencontrer leurs héros, de découvrir les coulisses de leurs aventures préférées.

En vous aventurant au-delà du festival, vous découvrirez une ville vibrante, riche de son patrimoine et de sa gastronomie. Entre deux séances de dédicaces, pourquoi ne pas explorer les salins de l’île Saint-Martin ou déguster les délices locaux dans un restaurant au pied de la Tour Barberousse ?

Les Rencontres BD sont plus qu’un événement ; c’est une expérience qui éveille l’âme, nourrit l’imagination et crée des souvenirs indélébiles. Que vous soyez un fervent amateur de BD ou simplement à la recherche d’une escapade culturelle, ce festival est une escale obligatoire au printemps 2026.

Ne manquez pas cette occasion de plonger dans un monde de fantaisie et de découvertes, où chaque page tournée est une fenêtre ouverte sur l’imaginaire.

Rejoignez-nous à Gruissan pour les Rencontres Autour de la BD. Laissez-vous transporter par la magie du dessin et du récit.

Président 2026 Jean BASTIDE

Programmation en cours.

Gruissan 11430 Aude Occitanie +33 4 68 49 09 00 office.tourisme@gruissan-mediterranee.com

English :

In the heart of a brilliant spring, Gruissan transforms itself into a veritable artistic crossroads, hosting the Rencontres autour de la BD from April 17 to 19, 2026. This cultural event, a must for comic book fans of all ages, offers a colorful escape into the captivating world of the ninth art.

Gruissan, where the narrow streets seem to whisper tales of pirates and adventurers, is the perfect backdrop for a comics festival.

Les Rencontres BD de Gruissan is not just an exhibition of comics; it’s a celebration of culture and creativity. Renowned authors and illustrators come to share their passion, offering unforgettable book signings. For young dreamers, it’s a unique opportunity to meet their heroes and go behind the scenes of their favorite adventures.

As you venture beyond the festival, you’ll discover a vibrant city, rich in heritage and gastronomy. In between book signings, why not explore the salt marshes of Ile Saint-Martin or sample the local delicacies in a restaurant at the foot of the Tour Barberousse?

Les Rencontres BD is more than just an event; it’s an experience that awakens the soul, feeds the imagination and creates indelible memories. Whether you’re an avid comics fan or simply looking for a cultural getaway, this festival is a must-see in the spring of 2026.

Don’t miss this opportunity to plunge into a world of fantasy and discovery, where every page turned is a window onto the imaginary.

Join us in Gruissan for the Rencontres Autour de la BD. Let yourself be transported by the magic of drawing and storytelling.

President 2026 Jean BASTIDE

Program in progress.

German :

Im Herzen des strahlenden Frühlings verwandelt sich Gruissan in einen künstlerischen Knotenpunkt, wenn vom 17. bis 19. April 2026 die Rencontres autour de la BD (Comic-Treffen) stattfinden. Diese kulturelle Veranstaltung, die für Comic-Liebhaber jeden Alters ein Muss ist, bietet eine farbenfrohe Flucht in die fesselnde Welt der neunten Kunst.

Gruissan, wo die Gassen Geschichten von Piraten und Abenteurern zu flüstern scheinen, ist die perfekte Kulisse für ein Comicfestival.

Das Comicfestival Rencontres BD de Gruissan ist nicht nur eine Comicausstellung; es ist eine Feier der Kultur und der Kreativität. Bekannte Autoren und Zeichner kommen, um ihre Leidenschaft zu teilen und bieten unvergessliche Signierstunden an. Für junge, träumerische Geister sind diese Momente einzigartige Gelegenheiten, ihre Helden zu treffen und hinter die Kulissen ihrer Lieblingsabenteuer zu blicken.

Wenn Sie sich über das Festival hinaus wagen, werden Sie eine pulsierende Stadt entdecken, die reich an Kulturerbe und Gastronomie ist. Warum erkunden Sie zwischen zwei Signierstunden nicht die Salinen der Insel Saint-Martin oder probieren die lokalen Köstlichkeiten in einem Restaurant am Fuße des Barbarossa-Turms?

Die Rencontres BD sind mehr als eine Veranstaltung; sie sind eine Erfahrung, die die Seele weckt, die Fantasie beflügelt und unauslöschliche Erinnerungen schafft. Ob Sie nun ein begeisterter Comic-Liebhaber sind oder einfach nur einen kulturellen Ausflug suchen, dieses Festival ist ein obligatorischer Zwischenstopp im Frühjahr 2026.

Verpassen Sie nicht diese Gelegenheit, in eine Welt der Fantasie und der Entdeckungen einzutauchen, in der jede umgeblätterte Seite ein offenes Fenster zur Fantasie ist.

Begleiten Sie uns nach Gruissan zu den Rencontres Autour de la BD (Treffen rund um den Comic). Lassen Sie sich von der Magie der Zeichnung und der Erzählung mitreißen.

Präsident 2026: Jean BASTIDE

Laufende Programmierung.

Italiano :

Nel cuore di una brillante primavera, Gruissan si trasforma in un vero e proprio crocevia artistico, ospitando i Rencontres autour de la BD dal 17 al 19 aprile 2026. Questo evento culturale, imperdibile per gli appassionati di fumetti di tutte le età, offre una colorata evasione nell’affascinante mondo della nona arte.

Gruissan, dove le stradine sembrano sussurrare storie di pirati e avventurieri, è lo scenario perfetto per un festival del fumetto.

Les Rencontres BD de Gruissan non sono solo una mostra di fumetti, ma una celebrazione della cultura e della creatività. Autori e illustratori di fama vengono a condividere la loro passione, offrendo indimenticabili autografi. Per i giovani sognatori, queste sono occasioni uniche per incontrare i loro eroi e andare dietro le quinte delle loro avventure preferite.

Avventuratevi oltre il festival per scoprire una città vibrante, ricca di patrimonio e gastronomia. Tra una sessione di firme e l’altra, perché non esplorare le saline dell’Ile Saint-Martin o assaggiare le prelibatezze locali in un ristorante ai piedi della Tour Barberousse?

Les Rencontres BD è più di un semplice evento: è un’esperienza che risveglia l’anima, nutre l’immaginazione e crea ricordi indelebili. Che siate appassionati di fumetti o semplicemente in cerca di una fuga culturale, questo festival è un appuntamento imperdibile nella primavera del 2026.

Non perdete l’occasione di immergervi in un mondo di fantasia e scoperta, dove ogni pagina girata è una finestra sul mondo immaginario.

Unitevi a noi a Gruissan per i Rencontres Autour de la BD. Lasciatevi trasportare dalla magia del disegno e della narrazione.

Presidente 2026: Jean BASTIDE

Programma in corso.

Espanol :

En el corazón de una brillante primavera, Gruissan se transforma en una auténtica encrucijada artística, acogiendo los Rencontres autour de la BD del 17 al 19 de abril de 2026. Este acontecimiento cultural, ineludible para los aficionados al cómic de todas las edades, ofrece una colorida escapada al cautivador universo del noveno arte.

Gruissan, donde las callejuelas parecen susurrar historias de piratas y aventureros, es el escenario perfecto para un festival del cómic.

Les Rencontres BD de Gruissan no es sólo una exposición de cómics; es una celebración de la cultura y la creatividad. Autores e ilustradores de renombre vienen a compartir su pasión, ofreciendo inolvidables firmas de libros. Para los jóvenes soñadores, son oportunidades únicas de conocer a sus héroes y de adentrarse en las bambalinas de sus aventuras favoritas.

Aventúrese más allá del festival para descubrir una ciudad vibrante, rica en patrimonio y gastronomía. Entre sesión y sesión de firmas, ¿por qué no explorar las salinas de la isla de Saint-Martin o degustar las delicias locales en un restaurante a los pies de la Tour Barberousse?

Les Rencontres BD son algo más que un evento: son una experiencia que despierta el alma, alimenta la imaginación y crea recuerdos imborrables. Tanto si es un ávido aficionado al cómic como si sólo busca una escapada cultural, este festival es una cita ineludible en la primavera de 2026.

No se pierda esta oportunidad de sumergirse en un mundo de fantasía y descubrimiento, donde cada página que pasa es una ventana abierta al mundo imaginario.

Únase a nosotros en Gruissan para los Rencontres Autour de la BD. Déjese llevar por la magia del dibujo y la narración.

Presidente 2026: Jean BASTIDE

Programa en curso.

