RENCONTRES AUTOUR DE LA PIERRE SÈCHE Le Bosc

Le Bosc Hérault
Identifier et comprendre les constructions en pierre sèche, transmettre connaissances et savoir-faire pour redynamiser la filière pierre sèche, ce sont les enjeux autour desquels se sont retrouvés les services patrimoines du Salagou Cœur d’Hérault et du Lodévois Larzac, le Géoparc Terres d’Hérault, et le Grand Site Salagou- Cirque de Mourèze, aux côtés de l’association des Muraillers Languedociens
Rencontres autour de la pierre sèche
A l’occasion de l’assemblée générale de la Fédération française des professionnels de la pierre sèche (FFPPS) accueillie sur le territoire fin mars, nous proposons un programme d’animations pour le grand public.
PROGRAMME
Vendredi 27 mars
10h 12h TABLE-RONDE Se réapproprier la pierre sèche TOUT PUBLIC
Salle des Dominicains, espace culturel des Pénitents, Clermont l’Hérault
Par le Grand Site Salagou Cirque de Mourèze
Intervenants
• Carole Viot, Paysagiste-concepteur dans l’Uzège
• Daniel Munck, Chargé de mission Pierre sèche et Attractivité territoriale, Syndicat mixte des Gorges du Gardon
• Fanny Couégnas, Chargée de mission Patrimoine bâti et Culture, PNR de Millevaches
• Amaury Engels, Chargé de projet Géoparc Terres d’Hérault
Table-ronde animée par Radio Pays d’Hérault. La séance sera suivie d’un apéritif convivial.
Évènement organisé avec le soutien de la DREAL Occitanie et de la Ville de Clermont l’Hérault.
Entrée gratuite Places limitées
Inscription avant le 20 mars
via ce formulaire https://framaforms.org/inscription-table-ronde-se-reapproprier-la-pierre-seche-vendredi-27-mars-10h-a-12h-1770369768
OU auprès du Grand Site Salagou Cirque de Mourèze info@lesalagou.fr 04 68 44 68 86 www.grandsitesalagoumoureze.fr
Samedi 28 mars
8h30 12h30 BALADE L’Homme et la pierre sur la Ramasse TOUT PUBLIC
Clermont l’Hérault, lieu de rdv donné à l’inscription
par l’association G.R.E.C. et le service Patrimoine du Salagou Cœur d’Hérault
Durée 4h env. Distance 7km Niveau moyen tout public, marcheur
Prévoir eau, chapeau et chaussures de marche, ne pas avoir de difficulté pour marcher
Gratuit Places limitées
Réservation obligatoire en ligne sur www.destination -salagou.fr ou au 04 67 96 23 86.
14h30 16h BALADE Les pierres élégantes du plateau de l’Auverne TOUT PUBLIC
Laulo, lieu de rdv donné à l’inscription
par l’association GAL et le Pays d’Art et d’Histoire du Lodévois et Larzac, avec le Géoparc Terres d’Hérault et le Grand Site Salagou Cirque de Mourèze
Durée 1h30 env. distance 6km Niveau facile tout public, marcheur
Prévoir eau, chapeau et chaussures de marche, ne pas avoir de difficulté pour marcher
Gratuit Places limitées
Réservation obligatoire en ligne sur https://boutique.tourisme-lodevois-larzac.fr/visites-et-animations-en-lodevois-et-larzac/visites-guidees ou au 04 67 88 86 44.
10h 12h et 14h 16h ATELIER DE DEMONSTRATION de construction de calade et EXPOSITION TOUT PUBLIC
Octon, Village des arts et métiers
par l’association des Muraillers Languedociens avec le soutien de l’association P.A.R.C. et la mairie d’Octon
Gratuit Entrée libre sans inscription
Plus d’infos sur les Muraillers Languedociens : Muraillers Languedociens
Les autres actualités du Village des arts et métiers : www.vam-octon.org/ .
Le Bosc 34700 Hérault Occitanie
English :
Identifying and understanding dry-stone constructions, passing on knowledge and know-how to revitalize the dry-stone sector: these are the issues around which the heritage departments of Salagou C?ur d?Hérault and Lodévois Larzac, the Terres d?Hérault Geopark, and the Salagou- Cirque de Mourèze Grand Site have come together, alongside the Muraillers Languedociens association
