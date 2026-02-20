RENCONTRES AUTOUR DE LA PIERRE SÈCHE

Le Bosc Hérault

Début : 2026-03-27

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-27

Identifier et comprendre les constructions en pierre sèche, transmettre connaissances et savoir-faire pour redynamiser la filière pierre sèche, ce sont les enjeux autour desquels se sont retrouvés les services patrimoines du Salagou Cœur d’Hérault et du Lodévois Larzac, le Géoparc Terres d’Hérault, et le Grand Site Salagou- Cirque de Mourèze, aux côtés de l’association des Muraillers Languedociens

Rencontres autour de la pierre sèche

A l’occasion de l’assemblée générale de la Fédération française des professionnels de la pierre sèche (FFPPS) accueillie sur le territoire fin mars, nous proposons un programme d’animations pour le grand public.

PROGRAMME

Vendredi 27 mars

10h 12h TABLE-RONDE Se réapproprier la pierre sèche TOUT PUBLIC

Salle des Dominicains, espace culturel des Pénitents, Clermont l’Hérault

Par le Grand Site Salagou Cirque de Mourèze

Intervenants

• Carole Viot, Paysagiste-concepteur dans l’Uzège

• Daniel Munck, Chargé de mission Pierre sèche et Attractivité territoriale, Syndicat mixte des Gorges du Gardon

• Fanny Couégnas, Chargée de mission Patrimoine bâti et Culture, PNR de Millevaches

• Amaury Engels, Chargé de projet Géoparc Terres d’Hérault

Table-ronde animée par Radio Pays d’Hérault. La séance sera suivie d’un apéritif convivial.

Évènement organisé avec le soutien de la DREAL Occitanie et de la Ville de Clermont l’Hérault.

Entrée gratuite Places limitées

Inscription avant le 20 mars

via ce formulaire https://framaforms.org/inscription-table-ronde-se-reapproprier-la-pierre-seche-vendredi-27-mars-10h-a-12h-1770369768

OU auprès du Grand Site Salagou Cirque de Mourèze info@lesalagou.fr 04 68 44 68 86 www.grandsitesalagoumoureze.fr

Samedi 28 mars

8h30 12h30 BALADE L’Homme et la pierre sur la Ramasse TOUT PUBLIC

Clermont l’Hérault, lieu de rdv donné à l’inscription

par l’association G.R.E.C. et le service Patrimoine du Salagou Cœur d’Hérault

Durée 4h env. Distance 7km Niveau moyen tout public, marcheur

Prévoir eau, chapeau et chaussures de marche, ne pas avoir de difficulté pour marcher

Gratuit Places limitées

Réservation obligatoire en ligne sur www.destination -salagou.fr ou au 04 67 96 23 86.

14h30 16h BALADE Les pierres élégantes du plateau de l’Auverne TOUT PUBLIC

Laulo, lieu de rdv donné à l’inscription

par l’association GAL et le Pays d’Art et d’Histoire du Lodévois et Larzac, avec le Géoparc Terres d’Hérault et le Grand Site Salagou Cirque de Mourèze

Durée 1h30 env. distance 6km Niveau facile tout public, marcheur

Prévoir eau, chapeau et chaussures de marche, ne pas avoir de difficulté pour marcher

Gratuit Places limitées

Réservation obligatoire en ligne sur https://boutique.tourisme-lodevois-larzac.fr/visites-et-animations-en-lodevois-et-larzac/visites-guidees ou au 04 67 88 86 44.

10h 12h et 14h 16h ATELIER DE DEMONSTRATION de construction de calade et EXPOSITION TOUT PUBLIC

Octon, Village des arts et métiers

par l’association des Muraillers Languedociens avec le soutien de l’association P.A.R.C. et la mairie d’Octon

Gratuit Entrée libre sans inscription

Plus d’infos sur les Muraillers Languedociens : Muraillers Languedociens

Les autres actualités du Village des arts et métiers : www.vam-octon.org/ .

Le Bosc 34700 Hérault Occitanie

English :

Identifying and understanding dry-stone constructions, passing on knowledge and know-how to revitalize the dry-stone sector: these are the issues around which the heritage departments of Salagou C?ur d?Hérault and Lodévois Larzac, the Terres d?Hérault Geopark, and the Salagou- Cirque de Mourèze Grand Site have come together, alongside the Muraillers Languedociens association

