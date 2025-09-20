Rencontres autour de l’architecture du musée Rodin – Meudon Musée Rodin – Meudon Meudon

Rencontres autour de l’architecture du musée Rodin – Meudon Musée Rodin – Meudon Meudon samedi 20 septembre 2025.

Rencontres autour de l’architecture du musée Rodin – Meudon 20 et 21 septembre Musée Rodin – Meudon Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T16:00:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T16:00:00

Rencontres autour de l’architecture du musée Rodin – Meudon

Guidés par deux conservatrices du musée Rodin, explorez en profondeur, à l’occasion de ce week-end consacré au patrimoine architectural, l’histoire et la fonction de ce lieu de vie et de création.

Samedi et dimanche | 14h30, 15h et 15h30

À partir de 12 ans

Musée Rodin – Meudon 19 Avenue Auguste Rodin, 92190 Meudon, France Meudon 92190 Le Val Hauts-de-Seine Île-de-France 0141143500 https://www.meudon.musee-rodin.fr La villa des Brillants, modeste résidence bourgeoise de style néo-Louis XIII datant de la deuxième moitié du XIXe siècle, est acquise par le sculpteur Auguste Rodin en 1894. Après 1900, il fait construire dans le parc un pavillon à usage d’atelier. L’ensemble est légué à l’État à la mort du sculpteur en novembre 1917. Rodin est enterré dans le parc. Le musée est construit en 1928 par l’architecte Henri Favier. Il incorpore des vestiges de l’ancien château d’Issy-les-Moulineaux, datant de la fin du XVIIe siècle et achetés par Rodin lors de sa démolition en 1903.

Rencontres autour de l’architecture du musée Rodin – Meudon

© agence photographique du musée Rodin – Pauline Hisbacq