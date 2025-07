Rencontres autour du four à pain des Nouals Floirac

Rencontres autour du four à pain des Nouals Floirac mercredi 30 juillet 2025.

Rencontres autour du four à pain des Nouals

Four à pain des Nouals Floirac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-30 11:00:00

fin : 2025-07-30

Date(s) :

2025-07-30

Journée à la carte animée par l’association La Granja.

Évocation en français et en occitan, des usages et anecdotes autour du pain, du four et de la vie qui s’y est faite jadis et qui perdure aujourd’hui.

11h30 / Cuisson du pain par Florent Ricou, boulanger à Vayssou Montvalent

13h / Défournage du pain, atelier pompe à huile du Quercy et cuisson des préparations apportées par les participants

Convivialité autour du pique-nique façon auberge espagnole accompagné de la dégustation du pain

Les personnes qui le souhaitent pourront utiliser le four pour cuire leurs préparations.

Les ustensiles de cuisine, la vaisselle et les couverts ne sont pas fournis. Prévoir de l’eau en quantité suffisante (pas d’approvisionnement possible sur le site) et de quoi collecter ses propres déchets.

Fléchage depuis la place de Floirac

.

Four à pain des Nouals Floirac 46600 Lot Occitanie

English :

A la carte day organized by the La Granja association.

An evocation in French and Occitan of the customs and anecdotes surrounding bread, the oven and the life that was lived there in the past and continues today.

11:30 am / Bread baking by Florent Ricou, baker at Vayssou Montvalent

1pm / Bread defourning, Quercy oil pump workshop and baking of preparations brought by participants

Enjoy a Spanish-style picnic and bread tasting

If you wish, you can use the oven to bake your own bread.

Kitchen utensils, crockery and cutlery are not provided. Please bring plenty of water (no water supply on site) and your own garbage.

Signposting from Place de Floirac

German :

Tag à la carte unter der Leitung des Vereins La Granja.

Auf Französisch und Okzitanisch werden Bräuche und Anekdoten rund um das Brot, den Ofen und das Leben, das sich dort früher abspielte und bis heute fortbesteht, erzählt.

11.30 Uhr / Brotbacken mit Florent Ricou, Bäcker in Vayssou Montvalent

13 Uhr / Entkernen des Brotes, Workshop Ölpumpe aus dem Quercy und Backen der von den Teilnehmern mitgebrachten Zubereitungen

Geselliges Beisammensein beim Picknick im Stil einer Auberge espagnole, begleitet von der Brotverkostung

Wer möchte, kann den Ofen zum Backen seiner Zubereitungen nutzen.

Kochutensilien, Geschirr und Besteck werden nicht zur Verfügung gestellt. Bringen Sie ausreichend Wasser mit (keine Versorgung vor Ort möglich) und sammeln Sie Ihre eigenen Abfälle.

Wegweiser vom Place de Floirac aus

Italiano :

Giornata alla carta organizzata dall’associazione La Granja.

Una rievocazione in francese e occitano delle usanze e degli aneddoti legati al pane, al forno e alla vita che vi si svolgeva in passato e che continua ancora oggi.

11:30 / Cottura del pane a cura di Florent Ricou, panettiere di Vayssou Montvalent

ore 13:00 / Sfornare il pane, laboratorio di pompe a olio di Quercy e cottura di preparati portati dai partecipanti

Godetevi un picnic in stile spagnolo e assaggiate il pane

Se lo desiderate, potrete utilizzare il forno per cuocere il vostro pane.

Gli utensili da cucina, le stoviglie e le posate non sono forniti. Siete pregati di portare acqua in abbondanza (non ci sono scorte in loco) e i vostri rifiuti.

Indicazioni da Place de Floirac

Espanol :

Jornada a la carta organizada por la asociación La Granja.

Una evocación en francés y occitano de las costumbres y anécdotas en torno al pan, el horno y la vida que allí se desarrollaba en el pasado y continúa hoy en día.

11:30 h / Cocción del pan por Florent Ricou, panadero de Vayssou Montvalent

13.00 h / Deshacer el pan, taller de la bomba de aceite Quercy y cocción de las preparaciones traídas por los participantes

Disfrute de un picnic al estilo español y deguste el pan

Si lo desea, puede utilizar el horno para hornear su propio pan.

No se proporcionan utensilios de cocina, vajilla ni cubertería. Por favor, traiga agua en abundancia (no hay suministros en el lugar) y su propia basura.

Señalización desde la plaza de Floirac

L’événement Rencontres autour du four à pain des Nouals Floirac a été mis à jour le 2025-07-18 par OT Vallée de la Dordogne