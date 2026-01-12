Rencontres autour du livre Bibliothèque Serres-Castet
Rencontres autour du livre Bibliothèque Serres-Castet mardi 20 janvier 2026.
Rencontres autour du livre
Bibliothèque 2 Rue Aristide Finco Serres-Castet Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-20
fin : 2026-01-20
Date(s) :
2026-01-20
Chaque participant présente un roman coup de cœur qu’il a animé, en expliquant ce qui l’a touché le thème, l’écriture, l’éveil à d’autres sujets, l’approfondissement, les liens avec d’autres lectures… .
Bibliothèque 2 Rue Aristide Finco Serres-Castet 64121 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 33 20 93 bibliotheque@serrecastet.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Rencontres autour du livre
L’événement Rencontres autour du livre Serres-Castet a été mis à jour le 2026-01-10 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran