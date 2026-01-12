Rencontres autour du livre Bibliothèque Serres-Castet

Rencontres autour du livre

Bibliothèque 2 Rue Aristide Finco Serres-Castet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-20

fin : 2026-01-20

Date(s) :

2026-01-20

Chaque participant présente un roman coup de cœur qu’il a animé, en expliquant ce qui l’a touché le thème, l’écriture, l’éveil à d’autres sujets, l’approfondissement, les liens avec d’autres lectures… .

Bibliothèque 2 Rue Aristide Finco Serres-Castet 64121 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 33 20 93 bibliotheque@serrecastet.fr

