Rencontres autour du patrimoine architectural et paysager de Galapian Ancien séchoir à tabac Galapian

Rencontres autour du patrimoine architectural et paysager de Galapian Samedi 20 septembre, 09h00 Ancien séchoir à tabac Lot-et-Garonne

Gratuit.

Randonnée commentée sur le parcours de découverte du patrimoine architectural et paysager de la commune de Galapian.

Rendez-vous à 9h30, départ de la randonnée à 9h45. Possibilité de manger sur place à midi. Pour information, le séchoir exposition « Si tabac m’était conté » sera ouvert tout le week-end à partir de 10h.

Ancien séchoir à tabac 145 chemin de Caumons, 47190 Galapian Galapian 47190 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine 06 80 00 44 51 L’association des Amis de Galapian a préparé une manifestation d’envergure autour du tabac qui fera date au Confluent. Grâce à cette exposition qui a une vocation pédagogique, vous saurez tout sur la culture du tabac dans le département, une culture qui s’éteint petit à petit mais qui a connu un engouement tel qu’elle a modifié durablement et en profondeur, le sort des familles qui en vivaient.

© Association Les Amis de Galapian