Rencontres autour du Saule Marché Vannier Bouxurulles

Bouxurulles

Rencontres autour du Saule Marché Vannier

20 rue de Charmes Bouxurulles Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Samedi 2026-05-16 10:00:00

fin : 2026-05-17 18:00:00

Date(s) :

2026-05-16 2026-05-17

Les Rencontres autour du Saule (14 édition) Marché Vannier.

L’occasion de venir flâner au village, observer ce métier d’art et faire des rencontres.

Le marché vannier suivra, le samedi et le dimanche. Stands des vanniers, expositions, restauration, animations vannières ouvertes à tous et musique.

Tous les vanniers qui auront assuré les stages se proposent de présenter leur production. D’autres vanniers, choisis pour la qualité et la réputation de leurs paniers et objets tressés, seront également présents. Des producteurs locaux proposeront également de venir découvrir et déguster leurs produits fleurs, jus de fruits, fromages…Animations concerts et spectacles

Une buvette et petite restauration.

Les stagiaires profiteront du savoir faire des vanniers qui proposent des stages (débutant à expérimenté), le jeudi, vendredi. Infos et réservations sur www.saulaboux.frTout public

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20 rue de Charmes Bouxurulles 88130 Vosges Grand Est +33 3 29 68 35 12 saulaboux@vannerie-bouxurulles.fr

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English :

Les Rencontres autour du Saule (14th edition) Basket-making market.

An opportunity to stroll through the village, observe this craft and meet new people.

The basket-making market will follow on Saturday and Sunday. Basketmakers’ stalls, exhibitions, food and drink, basket-making events open to all, and music.

All the basketmakers who have taken part in the workshops will be presenting their wares. Other basket makers, chosen for the quality and reputation of their baskets and woven objects, will also be present. Local producers will also be on hand to present and sample their products, including flowers, fruit juices and cheeses

Refreshments and snacks.

Trainees will benefit from the expertise of our basket makers, who will be offering courses (beginners to advanced) on Thursday and Friday. Information and reservations at www.saulaboux.fr

L’événement Rencontres autour du Saule Marché Vannier Bouxurulles a été mis à jour le 2026-04-15 par OT MIRECOURT