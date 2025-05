Rencontres autour du Saule soirée dansante – Salle de la Convivialité Bouxurulles, 31 mai 2025 20:30, Bouxurulles.

Vosges

Rencontres autour du Saule soirée dansante Salle de la Convivialité 20 rue de Charmes Bouxurulles Vosges

Animée par l’orchestre ODY’C. Ce vaisseau musical vous embarque pour un voyage de 70 ans de succès francophones et internationaux.

Sur place petite restaurationTout public

Salle de la Convivialité 20 rue de Charmes

Bouxurulles 88130 Vosges Grand Est +33 6 87 90 02 87

English :

Rencontres autour du Saule dance evening.

Hosted by the ODY’C orchestra. This musical vessel will take you on a journey through 70 years of French and international hits.

On-site catering

German :

Begegnungen rund um die Weide Tanzabend.

Animiert durch das Orchester ODY’C. Dieses musikalische Schiff nimmt Sie mit auf eine Reise durch 70 Jahre französischsprachiger und internationaler Hits.

Vor Ort kleine Restauration

Italiano :

Rencontres autour du Saule serata danzante.

Ospitato dall’orchestra ODY’C. Questo vascello musicale vi condurrà in un viaggio attraverso 70 anni di successi francesi e internazionali.

Spuntini in loco

Espanol :

Rencontres autour du Saule velada de baile.

A cargo de la orquesta ODY’C. Esta embarcación musical le hará viajar a través de 70 años de éxitos franceses e internacionales.

Aperitivos in situ

