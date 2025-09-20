Rencontres autour du savoir-faire des marins Musée maritime La Rochelle

Rencontres autour du savoir-faire des marins 20 et 21 septembre Musée maritime Charente-Maritime

Gratuit.

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T10:30:00 – 2025-09-21T17:00:00

⚓ Rencontres autour du savoir-faire des marins

Partez à la rencontre de la mémoire vivante de l’histoire maritime rochelaise !

Les témoins du musée — anciens marins, passionnés ou bénévoles — partageront avec vous leurs souvenirs, leurs gestes, leurs savoir-faire, et redonneront vie à la navigation d’autrefois.

À bord des navires du musée, histoires de mer, anecdotes de bord et traditions maritimes reprendront vie sous vos yeux

Musée maritime Place Bernard Moitessier, 17000 La Rochelle La Rochelle 17000 Tasdon Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 05 46 28 03 00 https://museemaritime.larochelle.fr/ Le musée maritime propose trois espaces de visite où vous pourrez plonger au cœur d’un univers marin passionnant. Entrez sous les pavillons colorés du musée et découvrez les différents espaces d’exposition qui retracent l’histoire maritime de La Rochelle.

Parmi les huit navires de la flotte patrimoniale, vous pourrez monter à bord de certains bateaux emblématiques comme le France 1.

Aux côtés de cette frégate météorologique, l’Angoumois illustre la période de la pêche industrielle et le Saint-Gilles, les particularités des remorqueurs.

Sur les mêmes quais, le Joshua, le Manuel-Joël, le Capitaine de Frégate Leverger (canot SNSM) ainsi que des yachts classiques privés exceptionnels offrent aux visiteurs une expérience unique. Le hall intérieur dans l’ancien Encan expose quant à lui une collection unique en France de bateaux de petite plaisance et actuellement vous pourrez retrouver une exposition « Génération(s) Thalassa ».

© Mathieu Vouzelaud