Rencontres autour d’une oeuvre Amélie Fayolle, une femme peintre au XIXe siècle Musée Auguste Grasset Varzy

Rencontres autour d’une oeuvre Amélie Fayolle, une femme peintre au XIXe siècle

Musée Auguste Grasset 22 Rue de l’Hôtel de Ville Varzy Nièvre

Tarif : 2.5 – 2.5 – 2.5 EUR

Tarif Groupe

Tarif groupe (par personne)

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-22 15:00:00

fin : 2026-06-22 17:00:00

Date(s) :

2026-06-22

Amélie Fayolle (1826-1880) une femme peintre au XIXe siècle

Rencontre présentée par Christian Decultot

Sept toiles d’Amélie Léonie Fayolle sont aujourd’hui présentes dans les collections du musée Auguste-Grasset. La première, une famille italienne, est entrée en 1872, suite à l’Exposition des beaux-arts de Nevers.

Comme toujours, Auguste Grasset avait pris sa plus belle plume afin de demander à l’artiste, si toutefois, elle souhaitait donner une oeuvre pour les collections. Comme de nombreux autres, elle accepta et reçut la

médaille de la Société historique, littéraire et agricole de la ville de Varzy que présidait Grasset.

D’autres oeuvres ont suivi son autoportrait, scènes intimistes, pastorales italianisantes et même une scène religieuse mettant en évidence le talent de cette artiste méconnue.

Plus surprenants sont les 235 volumes de sa bibliothèque personnelle qui ont intégré celle du musée. Catalogues des Salons parisiens, biographies d’artistes, catalogues de musées et Gazette des beaux-arts, se côtoient sur les rayonnages. Probablement ne saurons-nous jamais ce qui motiva ce don.

En revanche, Monsieur Christian Decultot, guide conférencier, diplômé du 3e cycle de l’École du Louvre, est parvenu à retracer la vie et le parcours artistique d’Amélie Fayolle, une femme peintre au XIXe siècle, élève de Léon Cogniet.

Cette Rencontre sera l’occasion de vous présenter son travail. .

Musée Auguste Grasset 22 Rue de l’Hôtel de Ville Varzy 58210 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 29 72 03

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English : Rencontres autour d’une oeuvre Amélie Fayolle, une femme peintre au XIXe siècle

L’événement Rencontres autour d’une oeuvre Amélie Fayolle, une femme peintre au XIXe siècle Varzy a été mis à jour le 2026-03-26 par OT Clamecy Haut Nivernais