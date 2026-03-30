Rencontres autour d’une oeuvre le baroque en musique, 3 champs d’expression musicale Musée Auguste Grasset Varzy

Rencontres autour d’une oeuvre le baroque en musique, 3 champs d’expression musicale

Musée Auguste Grasset 22 Rue de l’Hôtel de Ville Varzy Nièvre

Tarif : 2.5 – 2.5 – 2.5 EUR

Tarif Groupe

Tarif groupe (par personne)

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-20 15:00:00

fin : 2026-04-20 17:00:00

Date(s) :

2026-04-20

Rencontre présentée par Bertille Arrué.

Lors de deux conférences précédentes, nous avons présenté l’époque baroque, période stylistiquement cohérente de l’histoire de la musique (Guide illustré de la musique) qui s’étend de 1600 à 1750 et que l’on nommera à partir de 1750 baroque (du portugais barroco qui désignait à l’origine une perle irrégulière), par deux biais distincts l’opéra et la musique de chambre.

Si la musique baroque naît avec l’opéra à Florence vers 1600, elle meurt en même temps que Jean-Sébastien Bach en 1750 et c’est bien de ce grand homme de l’histoire de la musique dont il sera question dans cette troisième et dernière conférence sur la musique baroque. À travers cette figure iconique, nous aborderons les tenants et les aboutissants de la musique religieuse, part majoritaire de la production musicale de l’époque, et tenterons d’établir un ratio entre compositions religieuses et compositions

purement instrumentales dans son corpus d’oeuvres. Dans un souci biographique, nous détaillerons les différentes périodes de la vie de Jean-Sébastien Bach (1685-1750), de l’enfant d’Eisenach au Cantor

de Leipzig en passant par sa formation à Lunebourg et ses postes d’organiste et maître de chapelle à Muhlhaüsen, Weimar puis Köthen. Nous observerons les évolutions stylistiques qui mèneront à la mort de Jean- Sébastien Bach à envisager la musique sous un autre paradigme, celui de la musique dite

classique dont le plus grand représentant sera Wolfgang Amadeus Mozart. .

Musée Auguste Grasset 22 Rue de l’Hôtel de Ville Varzy 58210 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 29 72 03

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English : Rencontres autour d’une oeuvre le baroque en musique, 3 champs d’expression musicale

L’événement Rencontres autour d’une oeuvre le baroque en musique, 3 champs d’expression musicale Varzy a été mis à jour le 2026-03-26 par OT Clamecy Haut Nivernais