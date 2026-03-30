Rencontres autour d’une oeuvre les coulisses du musée Musée Auguste Grasset Varzy

Rencontres autour d’une oeuvre les coulisses du musée

Musée Auguste Grasset 22 Rue de l’Hôtel de Ville Varzy Nièvre

Tarif : 2.5 – 2.5 – 2.5 EUR

Tarif Groupe

Tarif groupe (par personne)

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-18 15:00:00

fin : 2026-05-18 17:00:00

Date(s) :

2026-05-18

Rencontre présentée par Stéphanie Rabussier-Ringeval

Qu’est-ce qu’un chantier de collection ? Un récolement décennal ? Que trouve-t-on dans les réserves du musée Auguste-Grasset ? Pourquoi certaines pièces ou oeuvres ne seront probablement jamais exposées au regard des visiteurs ? Comment, par qui, et pourquoi ces choix sont-ils opérés ?

Si vous vous posez toutes ces questions, et que vous aimez jouer, alors n’hésitez pas à nous rejoindre pour cette Rencontre un peu particulière qui se déroulera sous la forme d’un jeu où vous entrerez tour à tour, dans le rôle d’un conservateur de musée, d’un régisseur des collections, d’un muséographe ou d’un médiateur. .

Musée Auguste Grasset 22 Rue de l’Hôtel de Ville Varzy 58210 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 29 72 03

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English : Rencontres autour d’une oeuvre les coulisses du musée

L’événement Rencontres autour d’une oeuvre les coulisses du musée Varzy a été mis à jour le 2026-03-26 par OT Clamecy Haut Nivernais