Rencontres avec Daniel Despothuis TARBES Tarbes

Informations pratiques

Tarbes

Rencontres avec Daniel Despothuis

TARBES 63 rue Georges Lassalle Tarbes Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-16 16:00:00

fin : 2026-10-16

Date(s) :

2026-10-16

Clap de fin pour l’exposition « No estamos muertos ».

À cette occasion et dans le cadre des SISM (Semaines d’Information à la Santé Mentale), dont la thématique de 2026 porte sur les arts et la santé mentale, le musée propose deux temps de rencontres avec l’artiste plasticien Daniel Despothuis.

Accès PMR :

Rez-de-chaussée > OUI / Étage > NON

.

TARBES 63 rue Georges Lassalle Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 51 11 60 musee.deportation@mairie-tarbes.fr

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English :

The curtain has fallen on the exhibition %AB No estamos muertos %BB.

%C0 On this occasion, and as part of SISM (Mental Health Awareness Weeks)—whose 2026 theme focuses on the arts and mental health— the museum is hosting two meet-and-greet sessions with visual artist Daniel Despothuis.

Access for people with disabilities:

Ground floor > YES / Upper floor > NO

L’événement Rencontres avec Daniel Despothuis Tarbes a été mis à jour le 2026-09-09 par OT de Tarbes|CDT65