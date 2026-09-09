Rencontres avec Daniel Despothuis TARBES Tarbes
vendredi 16 octobre 2026 · TARBES · Tarbes
Informations pratiques
Tarbes
Rencontres avec Daniel Despothuis
TARBES 63 rue Georges Lassalle Tarbes Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-16 16:00:00
fin : 2026-10-16
Date(s) :
2026-10-16
Clap de fin pour l’exposition « No estamos muertos ».
À cette occasion et dans le cadre des SISM (Semaines d’Information à la Santé Mentale), dont la thématique de 2026 porte sur les arts et la santé mentale, le musée propose deux temps de rencontres avec l’artiste plasticien Daniel Despothuis.
Accès PMR :
Rez-de-chaussée > OUI / Étage > NON
.
TARBES 63 rue Georges Lassalle Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 51 11 60 musee.deportation@mairie-tarbes.fr
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English :
The curtain has fallen on the exhibition %AB No estamos muertos %BB.
%C0 On this occasion, and as part of SISM (Mental Health Awareness Weeks)—whose 2026 theme focuses on the arts and mental health— the museum is hosting two meet-and-greet sessions with visual artist Daniel Despothuis.
Access for people with disabilities:
Ground floor > YES / Upper floor > NO
L’événement Rencontres avec Daniel Despothuis Tarbes a été mis à jour le 2026-09-09 par OT de Tarbes|CDT65
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