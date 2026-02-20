Rencontres avec des auteurs de jeux TARBES Tarbes

Rencontres avec des auteurs de jeux

TARBES 10 avenue Antoine de Saint-Exupéry Tarbes Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2026-03-28 14:30:00

fin : 2026-03-28 17:30:00

2026-03-28

Discussion et jeu avec des créateurs et illustrateurs de jeux.

Tout public

TARBES 10 avenue Antoine de Saint-Exupéry Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 36 44 35

English :

Discussion and games with game designers and illustrators.

Open to all

