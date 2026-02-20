Rencontres avec des auteurs de jeux TARBES Tarbes
Rencontres avec des auteurs de jeux TARBES Tarbes samedi 28 mars 2026.
Rencontres avec des auteurs de jeux
TARBES 10 avenue Antoine de Saint-Exupéry Tarbes Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28 14:30:00
fin : 2026-03-28 17:30:00
Date(s) :
2026-03-28
Discussion et jeu avec des créateurs et illustrateurs de jeux.
Tout public
.
TARBES 10 avenue Antoine de Saint-Exupéry Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 36 44 35
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Discussion and games with game designers and illustrators.
Open to all
L’événement Rencontres avec des auteurs de jeux Tarbes a été mis à jour le 2026-02-20 par OT de Tarbes|CDT65