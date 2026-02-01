Dans le cadre de leurs recherches, Alice Pan et Victoria Brun ont déjà mené plusieurs interviews de femmes* afin de recueillir leurs témoignages. Leurs voix, leurs mots et leurs expériences nourrissent directement le travail artistique et sont intégrés aux représentations.

Elles souhaitent aujourd’hui prolonger cette démarche collective. Cette rencontre se veut un espace d’échange, d’écoute et de partage, ouvert à toutes*. Chacune pourra, si elle le souhaite, de manière anonyme ou non, témoigner, raconter ou simplement être présente.

Alice Pan et Victoria Brun sont danseuses et chorégraphes basées à Paris, cofondatrices de la Compagnie Plurielle. elles proposent une rencontre à l’issue de deux semaines de travail. Cette rencontre est ouverte à toute personne se reconnaissant en tant que femme.

Le vendredi 13 février 2026

de 18h00 à 19h30

gratuit Public adultes. A partir de 18 ans. Jusqu’à 99 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-02-13T19:00:00+01:00

fin : 2026-02-13T20:30:00+01:00

Date(s) : 2026-02-13T18:00:00+02:00_2026-02-13T19:30:00+02:00

Centre Paris Anim’ Poterne des Peupliers 1 rue Gouthière 75013 PARIS

https://my.weezevent.com/rencontre-avec-la-compagnie-plurielle +33145884668 poternedespeuliers@ligueparis.org https://www.facebook.com/CentrePoterneDesPeupliers/ https://www.facebook.com/CentrePoterneDesPeupliers/



Afficher la carte du lieu Centre Paris Anim’ Poterne des Peupliers et trouvez le meilleur itinéraire

