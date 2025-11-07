Rencontres avec la Fondation Jean Jaurès Théâtre de la Concorde Paris

Ces deux jours d’échanges et de débats pensés avec la Fondation Jean Jaurès vont explorer les notions de mémoire, d’identité et de terrorisme, et aborder les questions de la résilience de Paris à la suite des attentats : Dix ans après, qu’est-ce qui fonde encore nos communs ? Quelle place ces événements occupent-ils dans notre imaginaire collectif ? Et comment ont-ils façonné nos façons de vivre, de sortir, d’habiter la ville ?

Vendredi 7 novembre – 19h30

Quelle mémoire gardons-nous du 13 novembre ?

Avec Sarah Gensburger, sociologue et autrice de Mémoire vive, Chroniques d’un quartier, Bataclan 2015-2016 et Volodia Serre, metteur en scène et auteur de la fiction radiophonique adaptée de l’ouvrage de Laurent Gaudé Terrasses sur France Culture. La rencontre sera modérée pas Jérémie Peltier, directeur des études à la Fondation Jean Jaurès.

Cette première rencontre revient sur la façon dont les attentats ont marqué nos mémoires individuelles et collectives. Comment ces événements sont-ils transmis, racontés, enseignés, commémorés ? Quels récits la société construit-elle pour comprendre ce traumatisme ? Entre analyse, témoignage et regard critique, cette discussion explore les différentes manières de “faire mémoire” aujourd’hui et la place de la littérature et de l’art pour dire l’indicible.

Une enquête de l’IFOP et de la FJJ, en partenariat avec le Théâtre de la Concorde, sur la mémoire du 13 novembre : dix ans après, sera présentée en avant-première lors de cette rencontre.

Samedi 8 novembre – 19h

Paris est-elle toujours une fête ?

Avec Renaud Barillet, producteur et directeur de lieux culturels (La Bellevilloise, Le Trabendo…) et Anthony Verdot Belaval, ex-reporter à Paris Match et auteur de La joie comme vengeance.

Dix ans après, comment la capitale a-t-elle retrouvé son énergie, son envie de sortir, de se rassembler, de célébrer ? Cette table ronde interroge la manière dont les attentats ont transformé le rapport des Parisiens à la fête, à la liberté et à la vie collective. Entre monde de la nuit, mémoire des victimes et regard sur la ville d’aujourd’hui, un échange pour comprendre comment Paris a su retrouver son souffle.

Deux soirées pour penser ensemble ce que signifie « faire corps » face au traumatisme, et pour interroger la façon dont la mémoire, la culture et la fête peuvent devenir des formes de résilience collective.

Ce spectacle fait partie de l’événement 10 ans après les attentats de novembre 2015 : Panser ses plaies en pensant l’après, une séquence imaginée par le Théâtre de la Concorde pour les dix ans de ces attentats. Faire corps pour imaginer la vie d’après avec :

Une rencontre d’Hugo Micheron autour des stratégies de propagande et de recrutement dans l’espace numérique

autour des stratégies de propagande et de recrutement dans l’espace numérique Le spectacle La vie de château, mon enfance à Versailles , autour du film d’animation de Clémence Madeleine-Perdrillat

, autour du film d’animation de Clémence Madeleine-Perdrillat Le spectacle Les Consolantes, de Pauline Susini

Dix ans après les attentats de novembre 2015, alors que la mémoire collective oscille entre commémoration et oubli, il semble essentiel de faire corps pour comprendre comment la société a pansé, ou non, ses plaies. Avec la Fondation Jean Jaurès, ces deux jours d’échanges inviteront à interroger la résilience d’une ville : dix ans après, qu’est-ce qui fonde encore nos communs ?

