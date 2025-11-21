Rencontres avec la pensée de … Ernst Jünger, la paix et l’expérience de la guerre Espace Philippe Auguste Vernon

Rencontres avec la pensée de … Ernst Jünger, la paix et l’expérience de la guerre

Ernst Jünger (1895-1998) Intellectuel et écrivain allemand, il fut le témoin direct de la Première Guerre Mondiale, en tant que soldat d’abord puis officier. Le livre Orages d’acier publié en 1920 est un récit autobiographique sur son expérience de la Première Guerre Mondiale en tant que soldat confronté à l’impact de la technique dans le combat ; en 1922 il écrit Le combat comme expérience intérieure , qui est à la fois roman et essai dans lequel apparaissent ses premières réflexions philosophiques et politiques sur le pacifisme.

Sa conception politique évolue au cours des années ; dans l’entre-deux-guerres il est un fervent nationaliste sans adhérer au nazisme dont il ne supporte pas l’antisémitisme. Pendant la Deuxième Guerre Mondiale il est en poste à Paris comme officier de l’état-major allemand ; dès l’automne 1941, il commence à rédiger un essai intitulé La paix, appel à la jeunesse d’Europe et à la jeunesse du monde qui anticipe la nécessaire réconciliation des Nation. Dès la fin de la guerre il murît une conception qui prône un individualisme anarchisant et antitotalitaire.

Une conférence animée par Mathias Mõlnar, agrégé de philosophie

