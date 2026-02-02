Rencontres avec les auteurs et chercheurs en résidence Châteaux en fête Villa Les Roses Les Grandes Fenêtres Excideuil

Rencontres avec les auteurs et chercheurs en résidence Châteaux en fête

Villa Les Roses Les Grandes Fenêtres 8-10 Rue Jean Chavoix Excideuil Dordogne

Début : 2026-05-02

fin : 2026-05-02

2026-05-02

Lectures, déambulations, expositions.

Venez dialoguer et partager avec les auteurs et chercheurs accueillis en résidence d’écriture et de création et découvrir leurs projets en cours d’élaboration.

Sans réservation. Participation libre.

Cette animation est prévue en extérieur avec possibilité de repli à l’intérieur en cas de mauvais temps. .

