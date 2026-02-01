Rencontres Barrière Roland Perez Dinard

Rencontres Barrière Roland Perez

46 Avenue George V Dinard Ille-et-Vilaine

Le 28 février 2026 à 17h, le Grand Hôtel Dinard aura le plaisir d’accueillir l’écrivain et avocat Roland Perez pour un récit exceptionnel.

Un Parcours Inspirant

Venez rencontrer un homme au parcours d’exception de son cabinet d’avocat au Barreau de Paris jusqu’aux plateaux de France Télévisions et des studios d’Europe 1. Roland Perez partage avec nous une leçon de vie universelle celle qui prouve qu’avec de l’amour et de la détermination, aucun obstacle n’est insurmontable.

De la Plume à l’Écran Un destin bouleversant

Son récit autobiographique, Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan , est bien plus qu’un livre c’est un hommage vibrant à la ténacité maternelle et à l’espoir.

Le Livre Roland y raconte son combat d’enfant né avec une malformation grave, et le courage d’une mère prête à tout pour le voir marcher, portée par sa foi et son amour pour l’idole Sylvie Vartan.

Le Film Ce témoignage lumineux a été adapté au cinéma (sous le titre Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan), porté par l’interprétation magistrale de Leïla Bekhti, nommée au César de la Meilleure Actrice pour ce rôle de mère courage.

Ces rendez-vous ont été imaginés pour vous offrir des moments privilégiés, des parenthèses d’échange avec des personnalités inspirantes qui marquent notre époque par leur talent ou leur destin.

Au salon jardin du grand hôtel, suivi d’un cocktail.

Réservation au 02 99 88 26 26 .

