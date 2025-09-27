Rencontres BD à la brasserie de la Pleine Lune Brasserie artisanale de la Pleine Lune Chabeuil

Brasserie artisanale de la Pleine Lune 10 rue Gustave Eiffel Chabeuil Drôme

Début : 2025-09-27 14:00:00

fin : 2025-09-27 18:00:00

2025-09-27

C’est un événement qui se ritualise chez nous d’année en année les rencontres de la BD !

Brasserie artisanale de la Pleine Lune 10 rue Gustave Eiffel Chabeuil 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 85 47 19 events@brasserie-pleinelune.fr

English :

It?s an event that has become a ritual for us year after year: the Comics Encounters!

German :

Es ist ein Ereignis, das bei uns von Jahr zu Jahr ritualisierter wird: die Comic-Treffen!

Italiano :

È un evento che per noi è diventato un rito anno dopo anno: gli Incontri con il Fumetto!

Espanol :

Es un acontecimiento que se ha convertido en un ritual para nosotros año tras año: ¡los Encuentros de Cómics!

