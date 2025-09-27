Rencontres BD à la brasserie de la Pleine Lune Brasserie artisanale de la Pleine Lune Chabeuil
Rencontres BD à la brasserie de la Pleine Lune Brasserie artisanale de la Pleine Lune Chabeuil samedi 27 septembre 2025.
Rencontres BD à la brasserie de la Pleine Lune
Brasserie artisanale de la Pleine Lune 10 rue Gustave Eiffel Chabeuil Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-27 14:00:00
fin : 2025-09-27 18:00:00
Date(s) :
2025-09-27
C’est un événement qui se ritualise chez nous d’année en année les rencontres de la BD !
Brasserie artisanale de la Pleine Lune 10 rue Gustave Eiffel Chabeuil 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 85 47 19 events@brasserie-pleinelune.fr
English :
It?s an event that has become a ritual for us year after year: the Comics Encounters!
German :
Es ist ein Ereignis, das bei uns von Jahr zu Jahr ritualisierter wird: die Comic-Treffen!
Italiano :
È un evento che per noi è diventato un rito anno dopo anno: gli Incontri con il Fumetto!
Espanol :
Es un acontecimiento que se ha convertido en un ritual para nosotros año tras año: ¡los Encuentros de Cómics!
