Rencontres BD Quand la BD sort de sa bulle la BD adapte et s’adapte Médiathèque Espace de Croas Ver Combrit
Rencontres BD Quand la BD sort de sa bulle la BD adapte et s’adapte Médiathèque Espace de Croas Ver Combrit samedi 21 février 2026.
Rencontres BD Quand la BD sort de sa bulle la BD adapte et s’adapte
Médiathèque Espace de Croas Ver 2 rue du Stade Combrit Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-21 10:30:00
fin : 2026-02-21
Date(s) :
2026-02-21
Dans le cadre de l’opération Passeurs de Bulles , rencontres BD animées par Paul Aimé de Livres & Bulles. .
Médiathèque Espace de Croas Ver 2 rue du Stade Combrit 29120 Finistère Bretagne +33 2 98 51 90 81
English :
L’événement Rencontres BD Quand la BD sort de sa bulle la BD adapte et s’adapte Combrit a été mis à jour le 2025-12-11 par OT Destination Pays Bigouden