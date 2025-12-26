Rencontres chorégraphiques amateurs cours de danse, conférence dansée et spectacle, Rue Jean Urruty Saint-Palais
Rencontres chorégraphiques amateurs cours de danse, conférence dansée et spectacle, Rue Jean Urruty Saint-Palais dimanche 25 janvier 2026.
Rencontres chorégraphiques amateurs cours de danse, conférence dansée et spectacle
Rue Jean Urruty Complexe Saint-Louis Saint-Palais Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-25
fin : 2026-01-25
Date(s) :
2026-01-25
L’école Inspiration Danse 64 organise les Rencontres chorégraphiques amateurs de Saint-Palais.
Elle réunit ainsi douze associations de danse du Sud-Ouest, rassemblant 180 danseurs amateurs, le temps d’une journée.
Les danses classique, modern-jazz, contemporaine, basque et urbaine y seront à l’honneur, offrant une occasion exceptionnelle de célébrer la diversité chorégraphique et de mettre en lumière les talents artistiques de notre territoire.
Au programme
– de 10h à 11h cours de danse classique
– de 11h à 12h cours de modern jazz
– de 14h à 14h30 conférence dansée Danse classique, raconte moi ton histoire
– de 15h à 17h30 spectacle de danse avec les élèves des différentes écoles de danses invitées
Réservations sur leur site internet. .
Rue Jean Urruty Complexe Saint-Louis Saint-Palais 64120 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 63 03 35 15 inspirationdanse64@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Rencontres chorégraphiques amateurs cours de danse, conférence dansée et spectacle
L’événement Rencontres chorégraphiques amateurs cours de danse, conférence dansée et spectacle Saint-Palais a été mis à jour le 2025-12-23 par Office de Tourisme Pays Basque