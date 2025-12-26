Rencontres chorégraphiques amateurs cours de danse, conférence dansée et spectacle, Rue Jean Urruty Saint-Palais

Rencontres chorégraphiques amateurs cours de danse, conférence dansée et spectacle

Rue Jean Urruty Complexe Saint-Louis Saint-Palais Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

2026-01-25

fin : 2026-01-25

Date(s) :

2026-01-25

L’école Inspiration Danse 64 organise les Rencontres chorégraphiques amateurs de Saint-Palais.

Elle réunit ainsi douze associations de danse du Sud-Ouest, rassemblant 180 danseurs amateurs, le temps d’une journée.

Les danses classique, modern-jazz, contemporaine, basque et urbaine y seront à l’honneur, offrant une occasion exceptionnelle de célébrer la diversité chorégraphique et de mettre en lumière les talents artistiques de notre territoire.

Au programme

– de 10h à 11h cours de danse classique

– de 11h à 12h cours de modern jazz

– de 14h à 14h30 conférence dansée Danse classique, raconte moi ton histoire

– de 15h à 17h30 spectacle de danse avec les élèves des différentes écoles de danses invitées

Réservations sur leur site internet. .

Rue Jean Urruty Complexe Saint-Louis Saint-Palais 64120 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 63 03 35 15 inspirationdanse64@gmail.com

English : Rencontres chorégraphiques amateurs cours de danse, conférence dansée et spectacle

