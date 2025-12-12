Rencontres chorégraphiques du conservatoire de Clamart Conservatoire de Clamart Clamart
Rencontres chorégraphiques du conservatoire de Clamart Conservatoire de Clamart Clamart vendredi 20 mars 2026.
Jean-Guillaume Bart, Heinz Spoerli, création
Olivier Chanut, chorégraphies
Classes de danse classique de Sandrine Henault, Ariane Delarbre et Olivier Chanut
Les élèves des classes de danse contemporaine sont invités dans le cadre des rencontres chorégraphiques du conservatoire de Clamart
Le vendredi 20 mars 2026
de 20h00 à 21h00
gratuit
Lien de réservation à venir
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-03-20T21:00:00+01:00
fin : 2026-03-20T22:00:00+01:00
Date(s) : 2026-03-20T20:00:00+02:00_2026-03-20T21:00:00+02:00
Conservatoire de Clamart 1 place Jules Hunebelle 92140 Clamart
https://www.facebook.com/crrdeparis https://www.facebook.com/crrdeparis